Call of Juarez: Gunslinger Ücretsiz Oldu!

Call of Juarez: Gunslinger ücretsiz hale geldi. Peki, Vahşi Batı temasına sahip aksiyon oyunu Call of Juarez: Gunslinger bedava olarak nasıl indirilir? Kısa süre sonra sona erecek oyun kampanyası ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Call of Juarez: Gunslinger Ücretsiz Nasıl İndirilir?

İlk olarak bilgisayarınızda yüklü olan Steam uygulamasını açın.

Steam uygulamasında yer alan arama butonuna Call of Juarez: Gunslinger yazın ve ardından oyunun sayfasını görüntüleyin.

"Oyunu Oyna" butonuna tıklayın.

Bu işlemin ardından indirme işlemi otomatik olarak başlatılacaktır. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra kurulum aşamasına geçilecektir. Bu aşama sona erdikten sonra oyunu başlatıp oynayabilirsiniz.

Techland tarafından geliştirilen ve yayımlanan Call of Juarez: Gunslinger, Steam isimli popüler dijital oyun mağazasında kısa süreliğine ücretsiz hale geldi. Ücretsiz oyun kampanyası 14 Aralık saat 21.00'de sona erecek. Oyunu belirtilen süre zarfına kadar kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Vahşi Batı temasına sahip olan başarılı video oyunu, 22 Mayıs 2013 tarihinde çıkışını gerçekleştirdi. Call of Juarez serisinin en iyi oyunu olarak nitelendirilen yapım, çıktığı dönem çok sayıda oyuncu tarafından beğenilmişti.

Birçok ödülün sahibi olarak büyük bir başarının altına imza atan Call of Juarez: Gunslinger, sahip olduğu başarılı oynanış mekaniği ve hikaye ile dikkat çekiyor. Vahşi Batı temasını seviyorsanız söz konusu video oyununa bir şans vermelisiniz.

Call of Juarez: Gunslinger Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim sistemi:Windows XP (SP3) / Windows Vista (SP2) / Windows 7 (SP1) / Windows 8

İşlemci: Intel Core 2 Duo 2 GHz ya da AMD Athlon 64 X2 2 GHz

RAM: 2 GB

Ekran Kartı: DirectX 9 uyumlu 512 MB ekran kartı

DirectX: 9.0

Depolama Alanı: 5 GB kullanılabilir alan

Call of Juarez: Gunslinger Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 7 (SP1)

İşlemci: Intel Core 2 Duo 3 GHz ya da AMD Athlon 64 X2 3 GHz

RAM: 4 GB

Ekran Kartı: DirectX 9 uyumlu 1024 MB ekran kartı veya daha iyisi

DirectX: 10

Depolama Alanı: 5 GB kullanılabilir alan

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