Cam Ekranıyla Galaxy Fold 2 Çizilmeleri Engelleyecek

Samsung tarafından geçtiğimiz günlerde duyurulan katlanabilir ekranlı Galaxy Fold, akıllı telefon dünyası için birçok yeniliği beraberinde getirmişti. Fold ile birlikte birçok katlanabilir ekranlı telefon piyasaya sürülürken, tüm bu telefonların temel sıkıntısıysa ekranlarının çok kolay çizilmesiydi. Samsung Galaxy Fold 2 ise bunu engelleyecek bir çözüm getirdi.

Daha önce telefonlara dair doğru çıkan sızıntı haberleriyle gündeme gelen Ice Breaker takma isimli Twitter kullanıcısı, bugün paylaştığı gönderi ile Samsung Galaxy Fold 2 için kimi bilgiler verdi. Ice Breaker, yeni Samsung katlanabilir telefon modelinde ekran üzerinde cam olacağını ve bu cam sayesinde çizilmelerin minimuma ineceğini dile getirdi.

Daha önce Koreli teknoloji devi, yaptığı patent başvurusuyla "Samsung Ultra Thin Glass" adını verdiği yeni teknolojisini göstermişti. Ice Breaker ise yayınladığı görsellerle Samsung Ultra Thin Glass teknolojisinin Galaxy Fold 2 üzerinde kullanılacağını söyledi.

It can be confirmed that the Galaxy Fold2 leaked not long ago will use an ultra-thin glass cover for the first time in the world, replacing plastic materials. The screen looks flatter and has less wrinkles. In fact, this is the correct cover material for foldable phones. pic.twitter.com/BS73BCsA4N