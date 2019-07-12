Cambridge Analytica Skandalını Anlatan The Great Hack’ten İlk Fragman

Dijital yayın platformu Netflix, Cambridge Analytica veri skandalını mercek altına alan yeni belgeseli The Great Hack’in ilk fragmanını paylaştı.

Tüm dünyada büyük ses getiren Cambridge Analytica skandalı, Facebook başta olmak üzere diğer platformlara emanet ettiğimiz verilerimizin yeterince korunup korunmadığını bir kez daha tartışmaya açmıştı.

Hatırlayanlar olacaktır; Donald Trump ve Brexit (Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılması) kampanyalarını yöneten Londra merkezli politik danışmanlık şirketi Cambridge Analytica'nın, 87 milyon Facebook kullanıcısının verilerini uygunsuzca alarak psikografik yöntemlerle ileri propaganda teknikleri uyguladığı ortaya çıkmıştı.

Olayın ardından ABD Senatosu'na ifade veren Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, veri sızıntısını engellemek için yeteri kadar mücadele etmediklerini söyleyerek, “Bu benim hatamdı ve özür dilerim” ifadelerini kullanmıştı.

Netflix’in yeni belgeseli The Great Hack, veri istismarının karanlık dünyasını inceliyor. Bir tarafında Facebook’un diğer tarafında ise Cambridge Analytica’nın olduğu skandalın bilinmeyenlerini gözler önüne seren belgesel, uzman kişilerin röportajlarıyla olaya farklı bir bakış açısı kazandırıyor.

The Great Hack’in yönetmen koltuğunda Karim Amer ve Jehane Noujaim oturuyor. Bu yılki Sundance Film Festivali’nde prömiyerini yapan belgesel, 24 Temmuz'da Netflix’te yayınlanacak.

Lafı daha fazla uzatmadan, sizleri The Great Hack'in fragmanıyla başbaşa bırakalım.