Cambridge Üniversitesi Önümüzdeki Sene Uzaktan Eğitim Uygulayacak

Covid-19 nedeni ile dünyanın dört bir yanındaki pek çok eğitim kurumu uzaktan eğitim sistemine geçiş yaptı. Şu aşamada bu adımlar geçici birer çözüm gibi gözükse de önümüzdeki yıl da benzer durumlarla karşılaşabiliriz. Cambridge Üniversitesi tarafından yapılan resmi açıklamaya göre bir sonraki akademik yıl olan 2020 - 2021 eğitim takviminde uzaktan eğitim sistemi ile ders yapılacak.

Cambridge Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulayacak

Mevcut durumda kritik öneme sahip olan sosyal uzaklaşma ve sosyal mesafe kuralları virüsün yayılım hızı üzerinde oldukça ciddi bir etkiye sahip. Bu kapsamda hemen her ülkede kafeler, restoranlar ve benzeri toplu alanlarla birlikte eğitim kurumları da geçici süre ile kapatılmıştı.

Bu kapsamda bu yılki akademik takvim içerisinde kampüsü kapatan ve uzaktan eğitim sistemine geçiş yapan Cambridge Üniversitesi, 2020 - 2021 yılı eğitim takviminde de uzaktan eğitim sistemi ile devam edileceğini ve yüz yüze eğitim yapılmayacağını açıkladı.

"Üniversitemiz salgın süresinde sıklıkla değişebilen tavsiyelere uyum sağlıyor. Sosyal mesafenin devam etmesinin muhtemel olduğu göz önüne alındığında, gelecek akademik yıl boyunca yüz yüze ders yapılmamasına karar verdik. Dersler çevrim içi ortamda işlenmeye devam edecek ve sosyal mesafe gerekliliklerine uyum sağlandığı sürece küçük öğretim grupları kampüs içerisinde bulunabilecek. Bu karar planlamayı kolaylaştırmak için yapıldı ancak resmi tavsiyelerde olabilecek değişikliklere bağlı olarak gözden geirilecek."

Peki siz bu açıklama hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce ülkemizdeki üniversitelerin de uzaktan eğitim sistemine geçmesi gerekiyor mu? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.