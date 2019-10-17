Camide Telefonunu Şarj Etti ve 10 TL ile Helallik İstedi

Kırıkkale'de bulunan bir camide çok ilginç bir olay yaşandı. Kimliği belirsiz bir kişi camide telefonunu şarj etti ve daha sonrasında camiye 10 TL ile bir not bırakarak helallik istedi.

İlginç olay Balışeyh ilçesinde bulunan Merkez Camii'nde yaşandı. Kimliği belirsiz kişi camiden çıkarken masaya 10 TL ve not bıraktı. Camiye geldiğinde 10 TL'yi ve notu gören imam Abdulselam Bedirel, bir fotoğraf çekti ve bu fotoğrafı sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Kimliği belirsiz bir kişi tarafından yazılan notta şu cümleler yazmakta: "Hocam, caminin prizini 5 dakika kullandım. Şadırvandan da iki üç litre su kullandım. Hakkınızı helal edin, cemaatte de helallik istediğimi bildirin. Bu az parayı da elektrik faturasına ekleyin. Hürmetlerimle.. "

Hemen aşağıdan cami imamı Abdulselim Bedirel tarafından çekilen fotoğrafa ulaşabilirsiniz.

Kırıkkale'de yaşanan olay sosyal medyanın da gündemine oturdu. Vatandaşlar Twitter hesapları üzerinden konu hakkında tweetler atmakta.