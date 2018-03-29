Can Bonomo’ya Ölen Annesinin Hesabından Mesaj Geldi

Siber suçlular uyguladıkları dolandırıcılık yöntemleriyle bu kadar da olmaz dedirtiyor. Son olarak ünlü şarkıcı Can Bonomo’nun 2011 yılında hayatını kaybeden annesinin Facebook hesabını hackleyen korsanlar, Bonomo’dan para istedi.

Dolandırıcılar, Can Bonomo'nun meme kanseri sebebiyle 2011 yılında hayatını kaybettiği annesi Güneş Bonomo’nun Facebook hesabını hackledi. Gelen mesajla neye uğradığını şaşıran Bonomo, mesajın ekran görüntüsünü alarak sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı.

Hackerların Can Bonomo’ya gönderdiği mesajda; "Oğlum ben annen nasılsın? Bu özel sırrımız olsun. Burada arada iletişim hakkımız var. Ben iyiyim. Ölmeden birine borcum vardı. Burada çok ağır geliyor. Sana hesabını iletsem oraya 10 bin euro yatırır mısın? Ben annen güneş gibi parlak ol" ifadeleri yer aldı.

Hacklerların annesinin ağzından yazdığı mesajın ekran görüntüsünü alarak takipçileriyle paylaşan Can Bonomo, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"İnsanlık 101. Sol taraf alelade bir konser paylaşımımın altına farklı bir inanışım olduğu için yazılan 1000'lerce din sömürüsü, propaganda ve karalamanın yalnızca bir kısmı. Sağ taraf kanserden kaybettiğim annemin Facebook hesabını hackleyerek ölmeden önce edindiği dostları ve ailesinden para dilenen bir mahlukat. Yoruma kapalı ilk post'um bu. İyi kalpli insanlar görsünler, neye oranla iyi olduklarına baksınlar. Kötü insanlar gülüp geçsinler, gazetelerine yazıp satsınlar. Nerelere geldik be... Hadi, iyi uykular"