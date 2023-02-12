Birleşmiş Milletler'den Açıklama: "Can Kaybı 50 Bini Aşabilir"

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem, 10 şehirde büyük yıkıma yol açarken tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Günlerdir vatandaşlar depremzedelere yardım amacıyla seferber olmuş durumda fakat can kayıplarının artışının önüne geçilemiyor. Konuyla ilgili olarak Birleşmiş Milletler'den gelen yeni bir açıklama, can kaybının daha da artacağı yönünde.

Birleşmiş Milletler Yardım Şefi Martin Griffiths, Kahramanmaraş merkezli depremdeki can kaybının mevcut açıklanandan iki kat daha fazla olmasının muhtemel göründüğünü belirtirken, depremin meydana geldiği bölge için bu afetin yüzyılın en büyük felaketi olduğunun altını çizdi.

"Yüzyılın En Büyük Felaketi"

En son açıklanan resmî can kaybı ülkemizde 24.617 iken Birleşmiş Milletler yetkilileri enkazların kaldırılmasıyla bu kayıpların daha da artacağını düşünüyor. Birleşmiş Milletler Yardım Şefi Martin Griffiths'in açıklamalarının tamamı şu şekilde: