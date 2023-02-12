Birleşmiş Milletler'den Açıklama: "Can Kaybı 50 Bini Aşabilir"
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremle ilgili Birleşmiş Milletler'den beklenen can kaybına dair açıklama geldi. İşte detaylar!
6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem, 10 şehirde büyük yıkıma yol açarken tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Günlerdir vatandaşlar depremzedelere yardım amacıyla seferber olmuş durumda fakat can kayıplarının artışının önüne geçilemiyor. Konuyla ilgili olarak Birleşmiş Milletler'den gelen yeni bir açıklama, can kaybının daha da artacağı yönünde.
Birleşmiş Milletler Yardım Şefi Martin Griffiths, Kahramanmaraş merkezli depremdeki can kaybının mevcut açıklanandan iki kat daha fazla olmasının muhtemel göründüğünü belirtirken, depremin meydana geldiği bölge için bu afetin yüzyılın en büyük felaketi olduğunun altını çizdi.
"Yüzyılın En Büyük Felaketi"
En son açıklanan resmî can kaybı ülkemizde 24.617 iken Birleşmiş Milletler yetkilileri enkazların kaldırılmasıyla bu kayıpların daha da artacağını düşünüyor. Birleşmiş Milletler Yardım Şefi Martin Griffiths'in açıklamalarının tamamı şu şekilde:
"Bu deprem, son yüzyılda yaşanan en büyük felaket, en büyük afet. Buradaki müdahale çok önemli. Enkaz bölgesinde hem Türk hem uluslararası anlamda yapılan çalışmalar çok kayda değer. 100’den fazla ülke afet bölgelerine yardım ve arama kurtarma ekipleri gönderdi.
Can kaybı sayısını şu anda tam olarak tahmin etmek gerçekten zor çünkü enkazın altına erişmek gerekiyor ama şu andakinin iki katına çıkacağına eminim ve bu korkutucu."
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Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi olan ve 7.7 büyüklüğünde gerçekleşen depreme dair yeni detaylar gelmeye devam ediyor.
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6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem, 10'dan fazla şehrimizde büyük etkiler bıraktı. Hâlen daha yaralarını sarmaya çalıştığımız depremzedelerden bazılarının konutları yıkılmamış olsa da aldıkları hasar nedeniyle yeniden oturmalarına müsaade edilmiyordu.
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