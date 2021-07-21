Can Sıkıntısını Gideren Oyunlar Faydalı Olmaktan Çok Zararlı Olabilir

Yeni bir çalışmaya göre can sıkıntısını gideren oyunlar ruh sağlığı açısından son derece zararlı olabilir. Araştırmacılar, akıllı telefonda can sıkıntısını gidermek amacıyla oynanan video oyunlarının kişinin ruh halini olumsuz etkilediğini tespit etti.

Waterloo Üniversitesinden araştırmacılar, dışarıdaki çevre ile etkileşime geçmekte ve konsantrasyonunu korumakta zorluk çeken, can sıkıntısını ve olumsuz düşünceleri dışarıda tutmak için video oyunlarına başvuran kişilerin farkındalık kaybı yaşama olasılığının oldukça yüksek olduğunu keşfetti. Araştırmacılara göre bu kişiler zaman ve mekanla olan bağını tamamen kaybedebiliyor.

Can Sıkıntısını Gideren Oyunlar Tehlikeli mi?

Araştırmanın baş yazarı olan Ph.D. Chanel Larche, "Günlük yaşamda sık sık can sıkıntısı ile karşı karşıya kalan insanların bu can sıkıntısına neden olan duygulardan kaçmak ya da bu duyguların yoğunluğunu azaltmak için mobil oyunlar oynadığını bulduk" dedi.

Larche, can sıkıntısını ortadan kaldırmak için oynanan video oyunlarına ilişkin sorunun bu yönteme başvuranların her sıkıldığında kendini video oyunlarının karşısında bulmaları olduğunu söyledi. Larche'a göre bu da aşırı oyun oynamaya bağlı sorunlara yol açabiliyor.

Aşırı oyun oynamanın en önemli yan etkilerinin başında odaklanma sorunu geliyor. Her canı sıkıldığında herhangi bir mobil oyunu oynayan kişiler zamanla konsantre olma kabiliyetinden yoksun hale geliyor. Kişi, mobil oyunlara bağımlı hale geldikçe zamanını da yeterince iyi kontrol edememeye başlıyor ve bu da günlük hayatını bir hayli olumsuz etkiliyor.

Larche, söz konusu çalışmayı Waterloo Üniversitesinden Bilişsel Sinirbilim Profesörü Michael Dixon ile yürüttü. Çalışmada akıllı telefonunda popüler mobil oyun Candy Crush bulunan 60 katılımcı yer aldı. Katılımcılar, mobil oyunu çok kolay seviyelerden çok zora doğru giden çeşitli zorluk seviyelerinde oynadı.

Oyun her zorlaştığında katılımcıların oyuna devam etmesi için daha güçlü bir dürtü meydana geldi. Araştırmacıların kolaydan zora doğru giden bir mobil oyun seçmesinin nedeni ise katılımcıların sıkılıp daha kolay bir oyuna mı yöneleceğini mi yoksa daha da hırslanarak oynadığı oyunu geçmek için çaba sarf etmeye devam mı edeceğini öğrenmekti.

Çalışmanın sonucunda Candy Crush gibi can sıkıntısı yaşandığında mobil oyunlara başvuran kişilerin bu tür oyunlara başvurmayan kişilere göre oyuna daha çok bağlı hale geldiği öğrenildi.