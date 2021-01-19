Candy Crush Saga Güncellenerek Yeni Bölümler Eklendi!

7'den 70'e her yaştan oyuncuya sahip olan Candy Crush Saga oyununa büyük bir güncelleme getirildi. Yapılan güncelleme ile birlikte oyuna 65 adet yeni bölüm ve farklı bir oyun dünyası eklendi.

Candy Crush Saga Güncellemesi Yenilikleri

65 Yeni Bölüm

Yeni Oyun Dünyası

Performans İyileştirmeleri

Hata Düzeltmeleri

Ülkemizde de oldukça popüler olan oyunların arasında yer alan Candy Crush Saga'yı, Android ve iOS telefon ve tabletlerimiz dışında Facebook üzerinden de oynayabiliyoruz. Keyifli bir oyun yapısına sahip olan Candy Crush Saga'nın gerek grafikleri gerekse müzikleri size zamanın nasıl geçtiğini hissettirmiyor ve sürekli bir bölüm daha diyerek oldukça fazla zaman geçirebiliyorsunuz.

GÜncelleme ile birlikte gelen yeni bölümler sayesinde daha da fazla zaman geçireceğimiz Candy Crush Saga'ya eklenen farklı oyun modu ise Dreamworld. Türkçe karşılığı hayal dünyası olan oyun moduna, klasik Candy Crush Saga bölümlerinden en az 50 tanesini geçmiş oyuncular, sağ üstteki baykuşu kullanarak girebiliyor.

Farklı olan oyun modunda, ayın üstünde duran baykuşu gösterdiği renk şekerler ile dengeleyerek düşürmemeye çalışmalısınız. Bu farklı oyun dünyasında dikkat etmeniz en önemli şey ise, sürekli aynı renk şekerleri patlatmayarak, dengeli bir şekilde oynamak. Oynandığı her 3 platform üzerindende güncellenen oyunun, Android ve iOS versiyonlarını sitemiz üzerinden aşağıdaki bağlantıları kullanarak ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Candy Crush Saga Güncellemesi Nasıl İndirilir?