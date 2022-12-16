Canlı Organizmalarla Çalışan Akıllı Saat Yapıldı

Giyilebilir teknoloji, konsept itibarıyla farklı tasarımlara oldukça imkan tanıyor. Hatta geçtiğimiz günlerde hem kablosuz kulaklık hem de akıllı saat konseptini birleştiren Huawei Watch Buds, teknoloji dünyasında büyük ilgi toplamıştı. İlginç bir akıllı saat tasarımı da bu sefer ABD'den geldi.

Chicago Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, elektrik iletimi için canlı organizmaları kullanan bir akıllı saat geliştirmeyi başardı. İlginç bir çalışma mekanizmasına sahip olan akıllı saat, biyomühendisliğin gelecekte nerelere gidebileceğini kanıtlar nitelikte.

Elektrik Bir Canlı Tarafından İletiliyor

Kullanıcı Arayüzü Yazılımı ve Teknolojisi konulu 2022 ACM sempozyomunda tanıtımı yapılan saat, elektrik iletimi için Physarum polycephalum ismindeki bir canlıyı kullanıyor. Balçık küfü olarak da bilinen bu canlı, cıvık mantarlar kategorisinde yer alıyor.

Canlı organizmalar, kalp atış hızı monitörüne güç sağlayan bir elektrik devresinin tamamlanması için kullanılıyor. Cıvık mantarlar bir bölümden diğer bölüme aradaki köprü yardımıyla büyüyerek ulaşıyor ve elektrik iletimi üzerlerinden gerçekleştirilebiliyor.

Biyomühendislik alanında elektrik iletiminin canlı organizmalar üzerinden yapılması, uzun süredir üzerinde çalışmalar gerçekleştirilen bir olgu olarak öne çıkıyor. Fakat yeni akıllı saat tasarımıyla birlikte gündelik kullanımda da yer aldığına şahit olduk.

Bu akıllı saati sürekli işlevsel kılmanız için canlı organizmaları beslemeniz gerekiyor. Eğer beslemezseniz kısa sürede koloni yok olabiliyor. Bu durumun, insanlığın teknoloji tüketimine bir analoji olabileceğini söyleyen araştırmacılar, günlük hayatımıza daha fazla entegre olan cihazlara karşı nasıl davranmamız gerektiğini ortaya koyduğunu düşünüyor.