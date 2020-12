Oyun uyarlaması ile karşımıza çıkacak olan film serileri kervanına katılan Cannibal, Nisan ayı içerisinde duyurulmuştu. Kasım ayı içerisinde çıkması planlanan oyunun tarihinde bir değişiklik yaşandı. Borneo: A Jungle Nightmare olarak yeniden isimlendirilen yeni Cannibal oyunu çıkış tarihi netleşiyor. Detaylar haberimizde.

Bildiğiniz gibi Cannibal serisi üçlemesi Jungle Holocaust, Cannibal Holocaust ve Cut and Run filmlerinden oluşuyor. Cannibal dilimizde Yamyam anlamına geldiği için, anlayacağınız üzere filmler pek hoş olmayan görüntüler içeriyordu. Bu, oyun uyarlamasının da en az film serisi kadar rahatsız edici bir sunumun olacağı anlamına geliyor. Etkileşimli korku grafik macera olarak nitelendirilen Cannibal'ın senaryosu Ruggero Deodato tarafından yazılacak ve yönetilecek. Çizimler ise Solo Macello'ya emanet edilmiş.

Unity motoru ile geliştirilmekte olan Cannibal oyununun hikayesine göre, farklı farklı karakterleri yönetecek ve onları Borneo adasının balta girmemiş ormanlarında umutsuz keşfe çıkmaya iten sebebi ortaya çıkartmaya çalışacaksınız. Senaryo boyunca yapacağınız seçimler ve bu seçimlere bağlı eylemler de hikayenin gidişatında etkin bir yol oynayacak. Haliyle farklı sonuçlar ile yüzleşmek zorunda kalacaksınız.

Yeni Cannibal Oyunu Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Bugün Fantastico Studio tarafından yapılan yeni duyuru ile geliştirilme sürecine devam edilen oyunun 2021 yılının Yaz mevsiminde satışa sunulacağı belirtildi. Bununla birlikte Borneo: A Jungle Nightmare, mevcut nesil konsollar ve PC’ye ek olarak artık Mac, PlayStation 5 ve Xbox Series için de geliştiriliyor. Diğer bir deyişle yeni Cannibal oyunu her iki neslin oyuncularının da beğenisine sunulacak. Ne var ki şu an için PlayStation 4 veya Xbox One versiyonunu alanların platform tercihlerine göre yeni nesle yükseltip yükseltemeyeceklerine değinilmemiş ama hemen her oyun için böyle bir seçenek sunulduğu için Fantastico Studio buna yönelik bir bilgilendirmeyi önümüzdeki aylarda yapacaktır diye tahmin ediyoruz.

Borneo: A Jungle Nightmare için yayınlanan yeni fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.