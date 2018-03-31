Canon, 120 Megapiksellik Kamera Sensörüyle Harika Detaylar Yakalıyor

Canon, 2010 yılından bu yana 250 megapiksele kadar yüksek megapikselli sensörler ile uğraşıyordu. Şimdilerde ise yüksek çözünürlüklü videonun neye benzediğini bize tam olarak gösteriyor. Şirketin yayınladığı yeni video, 120 megapiksellik kameranın becerilerini gözler önüne seriyor.

Canon’un geliştirdiği 120 megapiksel (13.280 x 9.184 piksel) çözünürlük sağlayabilen bu CMOS sensör sayesinde, bir video çekimi sırasında dijital olarak çok fazla zum yapılsa bile, detaylar bozulmadan çok net bir şekilde görülebiliyor. 120MXS CMOS isimli bu sensör ile, Full HD video kaydına göre 60 kat daha yüksek çözünürlüklü bir video kaydı yapılabiliyor.

Bu yeni sensör sayesinde, normalde günümüz videolarında elde edilemeyen pek çok detay yakalanabiliyor. Örneğin, bir kağıt para üzerindeki çok küçük yazılara, çok küçük detaylara veya bir stadyumda çok uzakta bulunan seyircilere zum yapıldığında bile, videoda neredeyse hiçbir bulanıklaşma olmadan tüm detaylar çok net bir şekilde görüntülenebiliyor. Bu yeni teknoloji sensör, çok büyük ve ağır zumlu lensler taşıyan kameraların devrini sona erdirebilir gibi görünüyor. Bu sensörün ilerleyen dönemlerde pek çok alanda kullanılabileceği ve çok büyük faydalar sağlayabileceği öngörülüyor. Özellikle güvenlik kameraları alanında da bir devrim olabilir ve ilerleyen günlerde çok daha detaylı, çok daha net videolar kaydeden güvenlik kameralarına kavuşabiliriz. Tabi bu sensörün getirebileceği faydaların yanısıra şunu da unutmamak lazım, bu sensör özel hayatın gizliliği gibi bazı alanlarda bir takım sorunlar da yaratabilir.

Canon’un 120MXS CMOS isimli bu sensörü, kişisel kullanım yerine daha çok profesyonel amaçlarla kullanılacağa benziyor. Çünkü sensörün yüksek teknolojili özellikleri nedeniyle çok yüksek bir fiyattan satışa sunulması bekleniyor.