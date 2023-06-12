Canon’da Devrim: Yeni VR Kamera Prototipini Tanıttı

Teknoloji devi Japonya'daki Photo Next 2023 fuarında, dönüştürülebilir bir kamera prototipini sergiledi. İsimsiz cihaz, hem 360 derecelik video hem de 180 derecelik 3D içeriği yakalamasına izin veren şık bir katlama mekanizmasına sahip.

Canon Sanal Gerçeklik Dünyasına Adım Atmaya Hazırlanıyor

PetaPixel ve DIY Photography dahil olmak üzere, 180 derecelik 3D yakalama sunmak için bir katlama mekanizması kullanan Insta360 EVO ile geçici bir benzerlik taşıyor. Canon, teknik özellikler, fiyatlandırma veya bulunabilirlik hakkında herhangi bir ayrıntı paylaşmadı.

Canon daha önce sadece sanal gerçeklikle uğraşmıştı. Örneğin 2021'de şirket, RF aynasız kamera sistemi için çift balıkgözü lensi piyasaya sürdü. Canon'un Photo Next'te duyurduğu kamera, şirketin tipik olarak tüketiciye yönelik ürünler için ayırdığı V markasını içeriyor.

Bu, Canon'un VR'yi daha ciddiye almaya hazır olabileceğini gösterir. Şirket bazen yeni teknolojileri benimsemekte yavaş kalsa da, Canon'un her zamanki yavaş temposu bu kez lehine işleyebilir.

VR tüketicisinin yükselişi yavaş oldu ancak Apple'ın kısa süre önce bu alana girmesiyle, kamera üreticileri,formata artan ilgiden yararlanmak için ideal bir konuma sahip olabilir.