Canoo Artemis 2 Görevinde Yer Alacak EV Aracını Nasa’ya Teslim Etti

Elektrikli otomobil üreticisi Canoo, minibüs tarzında geliştirmiş olduğu yeni elektrikli aracının ilk teslimatını NASA’ya ulaştırdı. Yayınladığı duyuruda şirket, 3 elektrikli aracını yeni uzay keşiflerinde yer alacak mürettebatları taşımak için NASA’nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezine taşıdığını belirtti.

Tasarlanan minibüsler, NASA'nın Artemis 2 projesinde yer alacak astronot ve teknik ekibini KSC'nin fırlatma rampalarına taşımak için üretildi. Elektrikli araç şirketi, üretmiş olduğu minibüsleri geniş kapasiteli olmasına özen gösterdiklerini ve uzay ekibinin ihtiyaç duyabileceği her türlü ekipmanı taşıyabileceğini ifade etti.

Canoo İlk Teslimatını Gerçekleştirdi

Canoo, EV aracı ile ilgili "Araçlar, Kennedy Uzay Merkezi'ndeki fırlatma rampasına dokuz millik yolculuk sırasında astronot ve mürettebata konfor ve güvenlik sağlayacak özel bir iç ve dış tasarıma sahip" ifadelerini kullandı.

NASA’nın Artemis 2 adını verdiği bu görev, 1972'de Apollo programdan sonra Ay'a giden ikinci ekip olma özelliği taşıyacak. 10 gün sürmesi planlanan görevde dört astronot uydu etrafında keşif yapacak.

NASA, Ay’a yapılan uçuşlar içerisinde ilkler arasında yer alan Artemis 2 projesini NASA’nın bundan sonra gerçekleştireceği uçuşlar için tecrübe ve veri kaynağı olacağını açıkladı.