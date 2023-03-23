Canva Yeni Yapay Zeka Destekli Araçlarını Tanıttı

Canva, yapay zekâ destekli araçlardan oluşan bir dizi yeni özellik sunuyor. Şirket bugün Canva Create sanal etkinliği sırasında yeni özellikleri ve araçları tanıttı.

Şirket, kullanıcıların tasarım öğelerini aramasına olanak tanıyan ve özelliklere hızlı erişim sağlayan Asistan'ı kullanıma sunuyor. Araç ayrıca mevcut tasarımınıza uyan grafikler ve stiller hakkında tasarım önerileri de sunabiliyor. Asistan, platformun Aralık ayında piyasaya sürülen yapay zekâ destekli metin yazarlığı asistanı Magic Write gibi yapay zekâ destekli tasarım araçlarına hızlı erişim sağlıyor.

Canva'ya Eklenen Yeni Yapay Zeka Araçları

Bugünden itibaren "Magic Write", sunumlardan sosyal medya grafiklerine kadar tüm Canva proje türlerinde erişilebilir olacak. Bu güncellemeden önce Magic Write'a yalnızca Canva Docs'tan erişilebiliyordu. Magic Write'ı web sitesi kopyası veya sunum özetleri gibi şeyler yazmak için kullanabilirsiniz. Örneğin Magic Write'dan yeni bir ürün lansmanı için sosyal medya stratejisi fikirlerini listelemesini isteyebilirsiniz. Araç, metin önerirken çalıştığınız projenin türünü dikkate alıyor. Genişletilmiş kullanılabilirliğe ek olarak Canva, Magic Write'ın artık 18 dilde kullanılabildiğini duyurdu.

Canva ayrıca sunumları otomatik olarak oluşturmanın yeni bir yolunu da kullanıma sundu. Editörden, her slaytta bir taslak ve içerik içeren bir dizi sunum oluşturmasını isteyebilirsiniz. Tasarıma gelince, şirketin yeni "Magic Design" aracı, kullanıcıların bir görüntü yüklemesine ve ardından özelleştirebileceğiniz kişiselleştirilmiş şablonlardan oluşan bir dizi yeni stile ulaşmanıza olanak tanıyor. Öte yandan, yeni "Magic Edit" özelliği, bir görsele herhangi bir şey eklemenize veya değiştirmenize imkân tanıyor. Bir şeyi nereye eklemek istediğinizi belirleyebilir ve ardından Magic Edit'e tarif edebilirsiniz. Yeni "Magic Eraser" özelliği ise görüntülerdeki istenmeyen ayrıntıları alanın üzerinde fırçalayarak temizlemenizi sağlıyor.

Canva ayrıca video görüntülerini seçtiğiniz bir film müziğiyle otomatik olarak eşleştiren "Beat Sync" ve tasarımlardaki metinleri 100'den fazla farklı dile otomatik olarak çeviren yeni bir "Translate" özelliğini de kullanıma sunuyor.

Bu yeni gelişmelere dair Canva kurucu ortağı ve CEO'su Melanie Perkins yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: