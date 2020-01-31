ÇAPA Hastanesindeki Corona Şüphesinin Altından Grip Çıktı

31 Ocak sabah saatlerinde ÇAPA Devlet Hastanesi hareketli saatlere sahne olmuştu. Hastaneye gelen Çinli çocuktaki bulgular, Coronavirüs ile bağdaşlaştırılmış ve Çocuk Acil bölümü karantinaya alınmıştı. Konu hakkında Sağlık Bakanı açıklama yaptı ve durumun grip virüsü ile alakalı olduğu dile getirildi.

Bugün sabah saatlerinde ÇAPA Devlet Hastanesi Çocuk Acil kapısının girişlere kapatılması sonrasında, panik anları yaşanmıştı. Durumunda Çinli çocukla alakalı olduğunun öğrenilmesi paniğin büyümesine yol açmıştı. Yapılan ilk testlerin ardından açıklama bakanlıktan geldi.

ÇAPA'da Corona Virüs çıktı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da 6 yaşındaki Çinli çocuğun sağlık durumuna ilişkin, "Klinik tablo koronavirüse uymamakla birlikte, hasta Çin'in Şangay şehrinden geldiği için tedbiren gözlem altına alınmıştır. Çapa Tıp Fakültesinde yapılan influenza testinin sonucu influenza B (mevsimsel grip etkeni) çıkmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Hastaneye yüksek ateş ve halsizlik şikayetleri ile gelen çocuğun durumunun kontrol edildiğini söyleyen Koca, "Solunum sıkıntısı ve benzeri bir şikayeti de bulunmamaktadır. Klinik tablo koronavirüse uymamakla birlikte, hasta Çin'in Şangay şehrinden geldiği için tedbiren gözlem altına alınmıştır. Çapa Tıp Fakültesinde yapılan influenza testinin sonucu influenza B (mevsimsel grip etkeni) çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı, sosyal medyada dolaşan (hemen yukarıda gördüğünüz) fotoğrafın ise infial yaratmak için paylaşıldığını dile getirdi. Koca, "Bu fotoğrafla, kasten panik oluşturulmaya çalışıldığı açıktır. Vatandaşlarımızın Bakanlık tarafından yapılacak resmi açıklamaları takip etmelerini ve bunun dışındaki bilgilere itimat etmemelerini bir kez daha hatırlatmak istiyorum." dedi.