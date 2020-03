Capcom, 2021 Finansal Yılında Beş Oyun Çıkarmayı Planlıyor Olabilir

Ocak ayı içerisinde Aesthetic Gamer tarafından ortaya atılan ve önümüzdeki sene yeni bir Resident Evil oyunu göreceğimize dair iddiayı sizlerle paylaşmıştım. Yakın bir zaman önce ortaya yeni bir iddia daha atıldı. Yeni iddiaya göre, Capcom cephesinin 2021 finansal yılı oldukça etkileyici olacak ve beş yeni oyun görecekmişiz.

2021 finansal yılı 1 Nisan 2020 - 31 Mart 2021 tarihleri arasındaki dönemi kapsadığı için bahsi geçen oyunlardan bir tanesi aslında belli: Resident Evil 3 (2020). Bu oyun 3 Nisan 2020 tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulacak. Haliyle geriye henüz duyurulmamış dört oyun kalıyor ve bunlardan bir tanesi yeni Resident Evil oyunu olacakmış.

Bir tahminde bulunmaya çalışmadan önce, sil baştan yapım Resident Evil CODE: Veronica X ve Dino Crisis oyunlarını es geçmenizi önereceğim. Çünkü sil baştan yapım Resident Evil CODE: Veronica X ön hazırlık aşamasında bile değilken, yeni bir Dino Crisis oyunun geliştirilmesine ise birkaç yıl önce başlanmış ama sonradan iptal edilmiş. Beşinci ve son oyunun da diğerlerine göre orta ölçekte bir oyun olacağı söyleniyor.

Aesthetic Gamer, Japon oyun devinin bir sonraki finansal konferansında bu konuya değineceğini özellikle söylemiş.

this in their fiscal report next month, they've got some big hitters coming and they're expecting big earnings. Now back to me talking normal things.