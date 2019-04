Capcom Bugün Yeni Bir Duyuru Gerçekleştirecek

Capcom bugün yeni bir duyuru yapmaya hazırlanıyor. Şimdilik ne olduğu hakkında net bir şey söylenmiş değil ama aktarılan bilgi doğruysa, ne olduğunu şimdiden öğrenmiş olabiliriz. Japon oyun devi yeni bir Arcade Stick duyurusuna hazırlanıyor olabilir.

Sosyal medya hesapları üzerinden gizemli bir paylaşımda bulunan Japon oyun devi, yirmi dört saniyelik kısa bir video ile karşımıza çıkıyor. Açılışında "YENİ BİR RAKİP GELİYOR" ibaresinin bulunduğu videoda, yakın plan çekim bir Arcade makinesinin yüzeyine yansıyan bir takım görüntüleri görebiliyoruz. Bu görüntüler Giga Wing, Darkstalkers: The Night Warriors, Street Fighter 2, Progear ve Alien vs. Predator da dahil klasik Capcom oyunlarından oluşan görüntüler.

Bir çıkarımda bulunabilmek açıkçası zor olabilir ama Nintendo Life sitesinin anonim kaynaklarından aktardığı bilgiye bakılırsa, Japon oyun devinin hazırlıklarını devam ettirdiği duyurunun; konsol ve bilgisayar platformlarıyla herhangi bir bağlantısı yokmuş. İçeriğinde klasik Capcom oyunlarının bulunduğu ve doğrudan televizyonunuza bağlayabileceğiniz iki oyunculu Arcade Stick olacağı söyleniyor. Bu cihaz, atari salonlarındaki cihazların arayüzüne oldukça benzeyen bir arayüze sahip ve üzerindeki çubuklar ve düğmeler de orijinal büyüklüklerde olacaklarmış. Fiyatının £200 (yaklaşık 1500 TL) olacağı da aktarılan bilgiler arasında yer alıyor.

Bu bilgilerin ne derece doğru olduğunu ise TSİ 18:00 sıralarında yapılacak olan resmi duyuru ile öğrenebileceğiz.

A new challenger appears.



Tune in for a special announcement tomorrow. pic.twitter.com/FHuzUIuuKa