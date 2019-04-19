Capcom'dan Şüpheli Resident Evil Paylaşımları

Bu senenin Resident Evil oyunu Resident Evil 2 (2019) çıkalı neredeyse üç ay geçti. Yıllar süren bekleyiş ardından, orijinal oyunun yeniden yapımı ile Raccoon Şehri sokaklarına etkileyici bir geri dönüş yapmıştık. Oyuncuların büyük beğenisini kazanmış olan oyun, satış başarısı ile Japon oyun devinin de yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Peki Resident Evil serisi için sırada ne var? Elbetteki halihazırda geliştirilme sürecine devam edilen bir Resident Evil 8 var ama sadece o mu? Belki evet, belki hayır. Şu an için net bir şey demek zor. Ancak muhtemelen Capcom başka bir Resident Evil oyunu üzerinde daha çalışıyor olabilir.

Yakın bir zaman önce Capcom, Resident Evil Twitter hesabı üzerinden birer gün arayla imalı olabileceğini düşündüğümüz paylaşımlar yaptı. Bunlardan ilki, 15 Nisan 2019 tarihinde Resident Evil HD Remastered oyunundan oldu. Daha sonradan Resident Evil 3: Nemesis oyununda göreceğimiz Jill Valentine ile ilgili bir görselin iliştirildiği gönderisini "Birisinin sizi takip edildiğinizi hissettiğiniz hiç oldu mu...?" yorumuyla paylaştı.

Ever feel like somebody's watching you…? pic.twitter.com/hPPk7OGm63 — Resident Evil (@RE_Games) 15 Nisan 2019

Ertesi gün, yani 16 Nisan 2019 tarihinde ise bu defa da Resident Evil 2 (2019) ile ilgili bir paylaşım yapıldı. Raccoon Şehri Polis Departmanı binasından alınan ve yıkılmış duvarın görüldüğü bir görselin iliştirildiği gönderiyi de "Bir şey veya birisi kapıların genel kavramını açıkça anlamıyor... SİZCE buradaki duvara ne oldu?" yorumu ile paylaştı.

Clearly something or someone doesn't understand the concept of doors... What do YOU think happened to the wall here?#RE2 pic.twitter.com/jJF2hjJlzj — Resident Evil (@RE_Games) 16 Nisan 2019

Özellikle Resident Evil 2 (2019) ile ilgili paylaşım oldukça şüphe uyandırıcı çünkü bu duvarı bu hale getirenin ne olduğunu biliyoruz: Nemesis. İlk resimdeki yorum ile de Nemesis'in Jill Valentine karakterini ortadan kaldırmak için onu adım adım takip etmesine bir imada bulunulmuş gibi görünüyor. Bu iki resim ve yapılan yorumlar bizlere bir şey anlatmaya çalışıyor olabilir. Capcom, Resident Evil 3: Nemesis (20xx)'in geliştirildiğinin işaretini veriyormuş gibi görünüyor.

Kesin olmamakla birlikte, belki bu yıl içerisinde bir Resident Evil 3: Nemesis (20xx) duyurusu ile karşılaşabiliriz. Bu bir ihtimal E3 2019 fuarında gerçekleşebilir. Belki de GameCom 2019 bekleniyor olabilir. Biz de bekleyelim ve görelim.