Capcom, Deep Down Oyununu Arkasında Bırakmış Değil

Deep Down oyununu hatırlayanınız var mı? Üzerinden epey uzun zaman geçtiği için hafızanızdan uçmuş olabilir ama biz bir hatırlatma yapalım. Capcom tarafından geliştirilmekte olan Free-to-Play oyunu 2013 yılının Şubat ayındaki PlayStation Meeting etkinliğinde duyurulmuştu. Son olarak 2017 yılının başlarında isim hakları yenilenen oyun için üreticilerinden biri olan Yoshinori Ono, başlarda küçük bir proje olduğunu ama planların zamanla büyüdüğünü söylemişti. İki yıldır sesin sedanın çıkmadığı Deep Down, görünen o ki halen unutulmuş değil.

Yoshinori Ono ile yapılan bir röportaj sırasında sorulan "Mr. Deep Down olacağınızı düşündüğüm bir dönem vardı. Neler oldu?" sorusuna "Daha Mr. Deep Down olarak çağırılmamıştım. Esas ekip şu noktada artık net bir şekilde bir arada değil ama insanların fark etmiş olabileceği üzere patenti kayıtlı halde tutmaya devam ediyoruz ve tamamıyla vazgeçilmiş değil." yorumunda bulundu Ono ve devam etti. "Her yıl gelecekte yapacağımız oyunları gözden geçiriyor ve onaylanması için projeler ortaya koyuyor ve yolumuza devam ediyoruz. Hakkında söyleyebileceğim pek fazla bir şey yok ama eğer patenti korumaya devam ettiğimizi fark ettiyseniz, demek ki oyundan tamamıyla vazgeçmemişizdir."

2094 yılının New York şehrinde başlayacak olan Deep Down, Ravens adı verilen ve antik objelere dokunarak tarihsel anıları toplayan grubun bir üyesi üzerinden gidecek. Grup Bohemya'daki on beşinci yüzyıldan kalma gizemli bir medeniyete ait objeler ile temas kurmuş ve şehri araştırarak sırlarının ortaya çıkartılması istenmiştir.

İster tek başınıza isterseniz de dört oyuncuya kadar kooperatif oynayabildiğiniz Deep Down, oynanış sistemi olarak Dragon's Dogma ile Dark Souls serisinin kaynaşması ama daha az zor olanı diyebiliriz. Oyunun tarihsel bölümleri orta çağ ve fantastik ortamlara uygun olarak yaratılmış zindanlarda geçecek. Zırh ile kuşanmanın yanı sıra kılıç, mızrak, kalkan ve bunun gibi şeyler kullanacağız. Yaratıklar ise gulyabani, şekil değiştiren varlıklar ve ejderhalar olacak.