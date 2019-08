Capcom, Devil May Cry 5 ile İlgili Bir Duyuru Yapacak Olabilir

Devil May Cry serisi on bir yıllık aranın ardından Devil May Cry 5 ile geri dönmüştü. Yapılan bu geri dönüş aradan geçen onca zamana da değmişti. İncelemelerden oldukça yüksek puanlar alan devam oyunu genel olarak oyuncuların büyük beğenisini toplamıştı. Son olarak Nisan ayı başında yayınlanan ücretsiz güncelleme ile popüler mod Bloody Palace da oyuncular ile buluşmuştu. Reddit sitesinde yapılan paylaşıma bakılırsa, yakında Devil May Cry 5 ile ilgili yeni bir duyuru yapılacak.

Başta Reuben Langdon (Dante) ve Daniel Southworth (Vergil) olmak üzere Devil May Cry 5 kadrosu Orlando şehrinde düzenlenen bir anime festivaline katıldılar. Kadro burada bir de panel düzenledi. Ancak panelin sonlarına doğru Reuben Langdon bir açıklama yapacağından dolayı telefonların kapatılmasını istedi.

Bu hadisenin ardından ilgili paylaşımı yapan Reddit kullanıcısı Ransom_Seraph Facebook sayfası üzerinden Dan Southword'a ne açıklandığı ile ilgili bir soru sormuş. Bu soruya cevap veren Southword ise özel bir Capcom gösteriminin yapıldığını söylemiş ama içeriği hakkında hiçbir şey söylememiş. Bunun nedeni ise gösterim ile ilgili duyurunun daha sonradan Capcom tarafından yapılacak olmasıymış.

Ne olduğunu çok merak ettiğimiz içeriği öğrenmek için fazla beklemeyeceğimizi düşünüyoruz. GamesCom 2019 fuarı öncesinde gerçekleştirilecek olan canlı yayına katılımda bulunacak isimlerden bir tanesi de Capcom olacak. Bahsi geçen gizemli içerik bu canlı yayın sırasında duyurulabilir. Bekleyecek ve göreceğiz.