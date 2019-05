Capcom, DmC: Devil May Cry için Bir Devam Oyununa Açık

Devil May Cry 4 oyunundan sonra çıkan Devil May Cry 5 için on bir sene beklemiş olsak da arada çıkan DmC: Devil May Cry oyununu da unutmamak lazım. Ancak bu oyun, Heavenly Sword ve Hellblade: Senua's Sacrifice oyunlarıyla tanıdığımız Ninja Theory tarafından geliştirilmişti.

Ana seriden bağımsız olan bu oyunda, alıştığımız karakterlerin büyük bi çoğunluğunun olmamasının yanı sıra Dante ve Vergil karakterlerinin modellemeleri de bir hayli farklıydı. Bu durum haliyle de hayran topluluklarında fikir ayrılıklarının yaşanmasına neden olmuştu Ne var ki DmC: Devil May Cry oyununu beğenenlerin arasında Devil May Cry 5 oyununun da yönetmeni olan Hideaki Itsuno da var. Öyle ki ana serinin devam oyununda bu oyunun beğenilen yanlarına da yer vermişti. Hatta ve hatta geçmişte DmC: Devil May Cry için bir devam oyununa da yeşil ışık yakmıştı.

Yakın bir zaman önce Feed4Gamers tarafından Devil May Cry 5 Üreticisi Matt Walker ile bir röportaj yapıldı. Bu röportaj sırasında da DmC: Devil May Cry adı geçti. Matt Walker, Ninja Theory olduğu sürece DmC: Devil May Cry için bir devam oyununa açık olduklarını belirtti. "Halen bir devam oyunu görmeyi istiyoruz ama kesinlikle Ninja Theory tarafından yapılmış olmalı diye düşünüyorum. O oyundaki hayranlık uyandırıcı stil ve anafikir sadece bu denli yetenekli olmaları ile mümkün olmuştu. Ninja Theory olmadan bir DmC olmayacaktır."

Ne var ki DmC: Devil May Cry için bir devam oyunu görebilmek şu durumda pek de mümkün olmayacakmış gibi görünüyor; çünkü bildiğiniz gibi Microsoft, Ninja Theory stüdyosunu geçtiğimiz sene bünyesine katmıştı. Bir diğer deyişle de DmC: Devil May Cry 2 oyununa giden yol Amerikan menşeli yazılım devinin önünden geçiyor ki böylesi bir durumda da oyunun PC ve Xbox One platformlarına özel olması durumu söz konusu olabilir ve Capcom da platforma özel oyun geliştirmeyi sevmediği için haliyle de bir devam oyunu görmemiz oldukça düşük bir ihtimal.