Capcom, Gerçek Canavar Bulana 70.000 Dolar Verecek

Yakın zaman sonra piyasaya sürülecek olan Monster Hunter: World için ilginç bir reklam kampanyasının altına imza atan Capcom, gerçek dünyada devasa bir canavar yakalayabilen ilk oyuncuya 70.000 dolar vereceğini duyurdu.

İlk olarak PlayStation 2’ye çıkan Monster Hunter, kendine özgü özellikleri olan bir tür aksiyon-rol yapma oyunuydu. Bugüne kadar birçok farklı oyunla sevenlerinin karşısına çıkan seri, özellikle Japonya’nın en çok oynanılan oyunlarından bir tanesi olmayı çoktan başarmıştı. E3 sırasında duyurulan Monster Hunter: World ile birlikte dünyaya açılmayı planlayan Capcom ise farklı mekanlarda devasa yaratıklar avladığımız Monster Hunter: World için farklı bir reklam çalışması başlattı.

Capcom, yaşadığımız dünyada şehir efsanesi olarak anlatılmaya devam edilen devasa yaratıklardan birkaç tanesini belirledi ve ismini saydığı bu yaratıklardan bir tanesini avlamayı başaran ilk kişinin 70.000 dolarlık ödülün sahibi olacağını duyurdu. Avlanması gereken canavarlar ise şöyle oldu: Koca Ayak, Loch Ness Canavarı, Moğol Ölüm Solucanı (Olgoy Korkoy), Deniz Kızları, Earth Hound, Yeti, Chupacabra, Namibya’nın uçan yılanı, Yowie ve Cornish Owlman.

Capcom’un Van Gölü Canavarı’nı listeye almaması kalbimizi kırsa da Koca Ayak, Olgoy Korkoy ve Chupacabra gibi sanki yakalanabilir gibi duran yaratıkların listede kendisine yer bulması, 70.000 dolarlık ödüle bizleri biraz daha yaklaştırdı.