Geliştirilmekte Olan Capcom Oyunları Sızdırılmış Olabilir

Japon oyun devi cephesindeki hadise ile ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Bilgisayar korsanları tarafından Capcom oyunları sızdırılmış gibi görünüyor. Detaylar haberimizde.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz haftalarda oyun sektörünün gündemine damga vuran bir olay yaşanmış, Ragnar Locker isimli bir bilgisayar korsan grubu Capcom sunucularına sızmayı başarmıştı. Bu sızıntıyı doğrulayan Japon oyun devi, satış raporları, mali bilgiler ve şirket bünyesinde çalışan personelin şahsi bilgilerinin ele geçirildiğini doğrulamıştı. Ne var ki ele geçirilenler, sadece bu türden bilgiler ile sınırlı değildi. Öyle ki sizlerle paylaştığımız haberimizde de aktardığımız üzere, Capcom bünyesinde geliştirilmekte olan bazı oyunlar ile ilgili önemli bilgiler de ortaya dökülmüştü. Mesela bu Resident Evil Village hakkında merak edilen detayların bir kısmı bu vesile ile ortaya çıkmıştı. Hatta Resident Evil 4 oyununun sanal gerçeklik versiyonunun geliştirildiğinden de yine bu sayede haberdar olmuştuk.

Capcom Oyunları Listesi Neler İçeriyor?

Olayın etkileri ise halen devam ediyor. Hatta zaman geçtikçe Japon oyun devi için daha da kötü bir hale geliyor. Öyle ki, ortaya çıkan yeni bir belgeye göre 2024 finansal yılının sonuna kadar satışa sunulması planlanan projeler ortaya çıkmış gibi görünüyor. IGN sitesine bilgi aktarımında bulunan kaynaklar, belgede yer alan bazı oyunların doğru olduğunu onaylamış ama aynı zamanda da belgenin eski tarihli olmasından dolayı içlerinden değişikliğe uğrayanın, ertelenenin ve hatta iptal edilenin olabileceği söyleniyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmış değil ama o zamana kadar mevcut listeye aşağıdan bakabilirsiniz.

Genel olarak inceleme altına aldığımız zaman, bu listede dört adet yeni Resident Evil oyunu olduğunu görüyoruz. Dahası ise bir adet Super Street Figter 6, Ultra Street Fighter 6 ve uzun zamandır beklenen Dragon’s Dogma 2 oyunu da gözümüze çarpıyor. Tam liste ve çıkış aralıkları ise şöyle: