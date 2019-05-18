Capcom RE Engine'i Yeni Nesil Oyunlarında da Kullanacak

Capcom 2017 yılından bu yana bizlere oldukça kaliteli yapımlar sunmuştu. Resident Evil 7: Biohazard ile başlayan seri Monster Hunter: World, Resident Evil 2 (2019) ve son olarak da Devil May Cry 5 ile devam etmişti. Monster Hunter: World bir yana, diğer üç oyunun ortak noktası ise RE Engine ile geliştirilmiş olmalarıydı. Barındırdığı yeni grafiksel ve sunum tekniklerinin çeşitliliği ile geliştiricilerin gerçekçi gölgelendirme ve fotoğraf kalitesinde sunum yapmalarına olanak tanıyan bu motor, bu oyunların görsel açıdan gerçeğe çok yakın bir kaliteye sahiplerdi. Capcom RE Engine grafik motorunu yeni nesil için geliştirmekte olduğu oyunlarda da kullanacak.

Japon oyun devi geride bıraktığımız 2019 finansal yılı ile ilgili kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Bu kısa toplantıyı da bir Soru-Cevap seansı takip etti. Seans sırasında, yeni nesil ile ilgili olarak kendilerini güçlü gördükleri yanların sorulduğu soruya cevap veren Capcom, "Mevcut donanım neslinde RE Engine kullanarak geliştirdiğimiz oyunlar ciddi övgüler aldılar ve bu motorun geliştirilme aşamasının başlarındayken, yeni nesil geliştirim için gelişme özelliğini aklımızdan çıkartmamıştık." yorumunda bulundu ve devam etti. "Bu itibarla, RE Engine'i yeni nesil oyun üretimine katkıda bulunacak güçlü yönlerimizden bir tanesi olarak görüyoruz."

Ayrıca seans sırasında hangi yapımların RE Engine ile geliştirildikleri de soruldu. Japon oyun devi tahmin edebileceğiniz üzere bu soruya doğrudan bir cevap vermekten kaçındı ama "Belirli yapımlar ve çıkış aralıkları üzerine yorum yapmamız mümkün olmasa da bünyemizde RE Engine ile geliştirilen birçok yapım var." cevabını vermekten de geri durmadı.

Her ne kadar yorum üstü kapalı olsa da bahsi geçen bu yapımlardan bir tanesinin Resident Evil 8 olduğunu biliyoruz. Malumunuz Resident Evil 7: Biohazard oyununun çıkışı öncesinde yayınlanan kamera arkası görüntülerde Baş Yapımcı Jun Takeuchi bunu kendisi bizzat söylemişti. Ancak diğer yapımlar ise merak konusu oldu. İçlerinden bir tanesi bir ihtimal Resident Evil 3: Nemesis (20xx) olabilir. Ayrıca geçmiş senelerde duyurulup da şehir efsanesine dönen Deep Down oyununu da unutmamak lazım. PlayStation 4 için geliştirilmesine başlanan bu oyundan uzun zamandır haber alamıyoruz. Belki de grafik motoru değiştirilerek yeni nesle taşınacaktır, kim bilir?