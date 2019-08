Capcom, Resident Evil 2'nin Satış Rakamlarını Açıkladı

Electronic Arts ve Take-Two Interactive gibi yayıncı devlerinin ardından ardından bir diğer yayıncı devi olan Capcom, analistlere ve yatırımcılara yönelik 2020 finansal yılının ikinci çeyreğine ilişkin konferansını düzenledi. Konferans sırasında Resident Evil 2 (2019), Devil May Cry 5 ve Monster Hunter: World ile ilgili son satış rakamları açıklandı.

Bildiğiniz gibi 2020 finansal yılının ikinci çeyreği 30 Haziran 2019 yılında sona ermişti. Japon yayıncı devi tarafından açıklanan rakamlara bakılırsa 25 Ocak 2019 tarihinde PlayStation 4, PC ve Xbox One için satışa sunulan Resident Evil 2 (2019) bu tarih itibarıyla 4.5 milyonluk bir satış rakamına ulaşmış. Aynı tarihte 8 Mart 2019'da satışa Devil May Cry 5 2.5 milyon ve 26 Ocak 2018 tarihinde oyuncularla buluşan Monster Hunter: World ise on 13.1 milyon satış elde etmiş.

Konferans sonrasında gerçekleştirilen Soru & Cevap seansı sırasında bazı ilginç bilgiler de ortaya çıktı. Capcom genel olarak rakamlardan memnun ama 31 Mart 2020 tarihinde sona erecek 2020 finansal yılı içerisinde Resident Evil 2 (2019) ve Devil May Cry 5 oyunlarının dijital versiyonlarında yapılacak olan indirimler sayesinde her iki yapımın ayrı ayrı 1 milyondan fazla satış daha gerçekleştireceğine inanıyor.

Son olarak, Monster Hunter: World oyunun Iceborne içeriği hakkında gelen soruya cevaben herhangi bir yorumda bulunmaktan kaçınan Japon yayıncı, içeriğin satış başarısının ne seviyede olacağını kestiremediğini dile getirdi.