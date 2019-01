Capcom, Resident Evil 2 Video Bombardımanı Yaptı

2017 yılının başında çıkmış olan Resident Evil 7: Biohazard sonrasında, Capcom, yeni bir Resident Evil 2 (2019) ile kaliteli bir geri dönüşe imza atacak. 25 Ocak 2019 tarihinde PlayStation 4, PC ve Xbox One için satışa sunulması beklenen oyun için tam bir hafta kaldı. Capcom, Japon Resident Evil Youtube kanalından yeni bir fragmanla birlikte yeni videolar yayınladı.

Öncelikle fragman ile başlayalım... Otuz saniyelik süresiyle bir televizyon reklamı olarak görülebilecek bu yeni fragman, film fragmanlarına taş çıkartacak kadar kaliteli hazırlanmış. Daha önceden görmediğimiz sahneleri de içerirken, Leon'un Ada'yı kolundan yakaladığı sahnenin devamı gibi bazı sahnelerin de devamlarını gösteriyor.

Fragmanda dikkatimizi çeken bir diğer şey ise yürüyen ölüler. Hatırlayacağınız üzere Capcom, yürüyen ölülerin kolaylıkla üstesinden gelinen düşmanlar oldukları ve bu nedenle de korku ögesinin zamanla etkisini kaybettiği yönünde bir açıklama yapmıştı. Resident Evil 2 (2019) oyununda ise artık bunun böyle olmayacağını söylemişti, ki oynanış videolarında ve 1-Shot Demo'da bunu gayet iyi bir şekilde görmüştük. Yayınlanmış olan fragman ise, yürüyen ölülerin bir araya geldiklerinde, ne kadar büyük bir soruna yol açabileceklerini daha iyi bir şekilde gösteriyor. Aynı filmlerdeki gibi...

Yayınlanan yeni fragmanın Türkçe altyazılı halini aşağıdan izleyebilirsiniz.



RE: 2 Reports adı altında yayınlanan klipler de yeni bölümleriyle devam ediyorlar. İlk beş bölümünün geçtiğimiz Kasım ayı içerisinde yayınlandığı kliperin her birinde Resident Evil 2 (2019) oyunuyla ilgili önemli noktalara dikkat çekilmişti. Otuz birinci bölümden otuz beşinci bölüme kadar yayınlanan yeni kliplerde, 1-Shot Demo, The 4th Survivor, The Tofu Survivor, Flash Grenade ve Lightning Hawk ekranımıza geliyor. Her bir klibin altışar saniyelik uzunluklara sahip olduklarını söyleyelim.

Son olarak, ünlü Japon şarkıcı Moga Mogami ve Shuhei Yoshida'nın Resident Evil 2 (2019) oyununu denedikleri videoları da aşağıdan izleyebilirsiniz.