Capcom, 12 milyon dolarlık telif davasıyla karşı karşıya kaldı. Sebebi ise yayıncısı olduğu oyunlarda bir fotoğrafçı ve tasarımcının eserlerini izinsiz olarak kullanmak. Detayları haberimizde.

Capcom, geçtiğimiz ay içerisinde satışa sunulan Resident Evil Village oyununda kullandığı yaratıklardan bir tanesinin çalıntı olduğu ortaya çıkmıştı. Öyle ki 2013 yılında vizyona girmiş olan Frankenstein’s Army filminin yönetmeni, Heisenberg’ün Sturm (Kasırga) adını verdiği düşman modellemesinin izinsiz bir şekilde kullanıldığını söylemişti. Bu olayın üzerinden çok fazla bir zaman geçmemişken, ikinci bir olay daha patlak verdi.

Capcom, Telif Davası için 12 Milyon Dolar Ödeyebilir

Fotoğrafçı ve tasarımcı olan Judy A. Juracek, geçtiğimiz Cuma günü Connecticut mahkemesine başvurmuş ve eserlerinin Devil May Cry, Resident Evil 4 ve diğer Capcom oyunlarında yasal izni olmadan kullanıldığı gerekçesiyle Japon oyun devine yüklü miktarda, on iki milyon dolarlık dava açmış.

Juracek tarafından dava dilekçesinde belirtilene göre 1996 yılında, beraberinde disk ile gelen bir fotoğraf kitabı yayınlanmış. Adı Surfaces: Visual Research For Artists, Architects, And Designers olan bu kitabın içinde de aynı fotoğraflar bulunuyormuş ve gerektiğinde, lisans karşılığı çeşitli ticari projelerde kullanılması mümkün olabiliyormuş. Ne var ki Japon oyun devi, bunlardan en az seksen tanesinin adı geçen fotoğrafçı ve tasarımcıya lisans için başvurmadan kullanmış.

İlginç olanı ise dava dilekçesinde örnek olarak gösterilen görsellerin çoğu da Judy A. Juracek’in özel izin alarak girdiği mekanlarmış. Mesela bunlardan bir tanesi, Resident Evil 4 logosunda kullanılmış olan kırık cam örneği oluyor. Bu örnekler ise geçtiğimiz sene yaşanan ve bilgisayar korsan grubu Ragnar Lockar’ın Capcom sunucularına sızması sonrasında yaşanan veri sızıntısı ile ortaya çıkmış.

Bahsi geçen davada, çalınan her bir tasarım başına Japon oyun devinin 2500 dolar ile 25000 dolar meblağ talep edilmiş. Çalınan tasarımların seksen kadar olduğunu düşünürsek, bu da yukarıda da bahsettiğimiz gibi on iki milyon dolara tekabül ediyor.

Capcom, yaptığı açıklama ile taraflarına açılan davadan haberdar olduklarını belirtiyor. Ne var ki daha fazla açıklama yapılmış değil. Olayların ne yönde cereyan edeceğini yakından takip edecek, olası yeni gelişmeleri sizlere aktaracağız. Bizi takipte kalın.