Resident Evil Village hakkında merak edilen detaylar TGS 2020 fuarında paylaşılacak. Capcom TGS 2020'de Resident Evil Village gösterimi yapacak. Detaylar haberimizde.

Bu yılın sabırsızlıkla beklenen bir diğer oyun fuarı, TGS 2020 için oldukça az bir zaman kaldı. 23 – 27 Eylül 2020 tarihleri arasında çevrimiçi olarak düzenlenecek olan büyük fuar, yarın TSİ 14:00 sıralarında başlayacak. Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan genel program kapsamında, ünlü Japon yayıncılar belirlenen zamanlarda kendilerine ait sunumlarını gerçekleştirecekler. Bu sunumlar sırasında geliştirilme aşamasında olan oyunlar hakkında son bilgileri alacakken, yeni oyun duyuruları ile de karşılaşacağız.

Her sene olduğu gibi bu sene de Capcom TGS 2020 fuarında yer alacak önemli isimler arasında bulunuyor. Japon oyun devi tarafından daha önceden yapılan açıklama doğrultusunda, Resident Evil: Village ve Street Fighter V: Champion Edition oyunları ile karşımıza çıkılacağını öğrenmiştik. Capcom yakın bir zaman önce TGS 2020 için açtığı sayfada bir güncellemeye gitti. Bu sayede, programın tamamı hakkında bilgi sahibi olma şansına eriştik.

Capcom, TGS 2020'de Resident Evil Village Detaylarını Paylaşacak

Sayfada yer alan yeni detaylara göre, 25 Eylül 2020 Cuma günü TSİ 16:00 sıralarında başlayacak olan Capcom Special Program ile açılış yapılacak ve bu programı bir saat sonrasında Street Fighter League: Pro-JP 2020 Part 1 Opening takip edecek.

Ertesi gün yani 26 Eylül 2020 Cumartesi günü oldukça uzun bir yayın bizleri bekliyor diyebiliriz. TSİ 15:10 sıralarında başlayacak olan üç saatlik yayın kapsamında, Street Fighter V: Champion Edition ve akabinde de geçtiğimiz hafta içinde duyurulmuş olan Monster Hunter Rise ve Monster Hunter Stories 2 sunumları gerçekleştirilecek.

27 Eylül 2020 Pazar günü ise beklenen gün diyebiliriz. Öyle ki, son gerçekleştirilen PlayStation 5 sunumunda duyurulmuş olan Devil May Cry 5 Special Edition ve yine aynı sunumda ikinci fragmanı yayınlanmış olan Resident Evil Village için kapsamlı bir yayın gerçekleştirilecek. Resident Evil Village için ayrılan süre bir saat olmasına rağmen, kendi içinde iki bölüme ayrılacak. İlk yarım saatinde oyun için bir tanıtım yapılacakken, diğer yarım saatinde ise bir nevi söyleşi yapılacak. Bu sunum sırasında, yeni Resident Evil oyununun ilk oynanış gösterimi yapılabilir. Buna ek olarak hikayesi ve oynanış mekanikleri hakkında da detaylı bilgiler öğrenebilmeyi umut ediyoruz.

Program kapsamında gerçekleştirilecek olan sunumlar TGS Youtube kanalından takip edilebilecekken, Capcom firmasının Twitch hesabından da İngilizce olarak izleyebilmek mümkün olacak.