Capcom, The Game Awards 2019 Şovunda Sürpriz Bir Duyuru Yapabilir

Capcom, The Game Awards 2019 şovunda sürpriz bir duyuru gerçekleştirebilir. Bir yeniden yapım Resident Evil 3: Nemesis görür müyüz dersiniz?

21 - 22 Aralık 2019 tarihleri arasında Jump Festa 2020 etkinliği var ve Japon oyun devi, bu etkinlikte dört oyununu oynanabilir olarak katılımcıların beğenisine sunacak. Etkinliğin resmi sayfasına bakacak olursak, bu oyunlardan ikisi Mega Man Zero/ZX Legacy Collection ve Monster Hunter World: Iceborne olacak. Haliyle geriye henüz netleşmemiş iki oyun kalıyor.

Bu gizemli oyunlardan bir tanesi büyük ihtimalle Project Resistance olacaktır diye tahmin ediyoruz. Malum, Tokyo Game Show 2019 fuarında da oynanabilir halde yer almıştı ve Capcom oyun için daha fazla tanıtım yapmak amacıyla Jump Festa 2020 etkinliğini kaçırmayacaktır.

Peki ya diğer oyun? Hatırlayacağınız üzere, geçtiğimiz günlerde Spawn Wave tarafından yeniden yapım Resident Evil 3: Nemesis oyununun bir süredir yapım aşamasında olduğu ve 2020 yılında satışa sunulacağı rapor edilmiş ve bahsi geçen raporu Eurogamer ve Video Games Chronicles siteleri teyit etmişlerdi. Eğer bu gizemli oyun gerçekten yeniden yapım Resident Evil 3: Nemesis olacaksa, o zaman öncesindeki The Game Awards 2019 şovunda sürpriz bir duyuru ile karşılaşabiliriz.

Ancak Capcom son iki Resident Evil oyunundan Resident Evil 7: Biohazard'ı E3 2016, Resident Evil 2 (2019)'yi de E3 2018 fuarında duyurmuştu. Bu açıdan bakıldığında bir farklılık olur mu bilemiyoruz. O yüzden bekleyip görmek en iyisi olacak.