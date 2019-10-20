Capcom Uykuda Olan Serilerini Uyandırmayı Planlıyor

Capcom, bünyesinde birçok kaliteli yapımı olan bir yayıncı. son dönemde ise daha çok Resident Evil serisi, Monster Hunter: World ve yıllardan sonra oldukça sağlam bir geri dönüş yapan Devil May Cry 5 ile gündemde. Her üç serinin de son oyunlar hatırı sayılır satış başarıları elde ediyor ama Japon oyun devi bu durumu daha da geliştirmeyi düşünüyor.

Yatırımcılara ve analistlere yönelik olarak yayınladığı son finansal raporunda da buna dikkat çekiyor. Geliştirici sayılarını artırarak, son dönemde devam oyunlarını çıkarmadıkları ve uykuda olan fikri mülkiyetlerini hayata döndürecekleri yorumunda bulundu, Capcom.

Şimdilik hangi serilerin geri dönüş yapacağına dair ipucu dahi verilmiş değil ki bildiğiniz gibi bu tarz duyurular finansal raporlar üzerinden verilmiyor ama aklımıza gelen ilk iki seri elbette Dino Crisis ve Darkstalkers. Dino Crisis serisinin son oyunu Dino Crisis 3, 2003 yılında satışa sunulmuştu. Ne var ki seri için tam bir fiyasko olduğu için Capcom bu seriyi uzun zamandır göz ardı ediyordu. Tahminimiz o yöndeki bu serinin geri dönüşüne tanık olabiliriz. Zaten Dino Crisis serisi bildiğiniz gibi Resident Evil serisinin dinozor temalı versiyonu olarak görülüyor.

Öte yandan Darkstalkers serisi de 2013 yılında Darkstalkers Resurrection (Japonya'da Vampire Resurrection adıyla biliniyor) oyunundan bu yana yeni bir oyunu ile karşımıza çıkmıyor. Onimusha ve Clock Tower serilerinin de geri dönmelerinin zamanının geldiğinden eminiz. Hatırlayacağınız üzere Capcom bu senenin başlarında Onimusha: Warlords oyununun HD Remastered versiyonunu satışa sunmuştu. Buradan yola çıkarak, ünlü Hack 'n' Slash serisinin Japon teknoloji devinin gündeminde olduğunu tahmin edebiliriz.

Bakalım önümüzdeki zaman içerisinde uykuda olan hangi serilerin geri dönüşlerine tanık olacağız? Gelişmeleri takipte olacağız.