Capcom Yeni Bir Resident Evil Oyunu Daha Geliştiriyor

Resident Evil: Resistance ve Resident Evil 3 (2020) duyuruldu ama Capcom bünyesinde yeni bir Resident Evil oyunu geliştiriyor. Yakın bir zamanda da bazı şanslı oyuncular bu oyunu deneme şansına erişecekler.

Japon oyun devi Resident Evil Ambassador Program kullanıcılarına e-posta göndermiş. Reddit kullanıcısı deimos-chan tarafından paylaşılan e-postanın içeriğinin başında The Game Award 2019 şovuna değinilirken devamında ise Bronz, Gümüş, Altın ve Platin olmak üzere dörde ayrılan yeni rütbe sisteminden bahsediliyor. Ancak sonlara doğru önemli bir paragraf var.

Öyle ki, e-postayı yazan Resident Evil Ambassador Program Üreticisi Tsuyoshi Otani, "Aynı zamanda temsilcilere sınırlı bir teklif olarak duyurusu yapılmamış oyunumuzun bir oynanış testi seansı ve oyun şovu standında öncelik hakkı için davetiyelerimiz var." diyor.

E-postanın sonundaki ek detaylara bakacak olursak, Capcom ayrı bir şov organize edecekmiş gibi görünüyor ama hangi tarihlerde ve nerelerde organize edileceğine dair herhangi bir bilgi verilmiş değil.

Öte yandan, bahsi geçen Resident Evil oyunu hakkında herhangi bir ipucu da verilmemiş ama aklımıza iki ihtimal geliyor. Bunlardan bir tanesi Resident Evil 8, diğeri ise Resident Evil: Revelations 3. İlk olarak Resident Evil 8 için Resident Evil 7: Biohazard oyununun çıkışı öncesinde yayınlanan kamera arkası videolarda Baş Üretici Jun Takeuchi çalışmalara yavaştan başladıklarını belirtmişti.

Resident Evil: Revelations 3 için ise üç yıl kadar geriye gidelim. 2016 yılı içerisinde, Resident Evil serisinin yirminci yılına özel olarak Michiteru Okabe ve Yasuhiro Anpo ile bir röportaj gerçekleştirilmişti. Bu röportaj sırasında, Japon oyun devinin Resident Evil: Revelations 3 konusunda istekli olduğu dile getirilmişti.

Elbette bunların dışında, karşımıza varlığından haberdar olmadığımız bir Resident Evil oyunu da çıkabilir. Bunu öğrenmek için duruma göre epey beklememiz gerekebilir.