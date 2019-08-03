Capcom Yeni Resident Evil Oyunu İçin Test Görevlileri Arıyor

Resident Evil ve Devil May Cry serilerinin arkasındaki ekip olan Capcom Division 1, Resident Evil Ambassador programına kayıtlı olanlara e-postalar göndermiş. Bu e-postaların içeriğine bakılacak olursa, yeni bir Resident Evil oyun geliştirilme aşamasında. Seçilecek olan şanslı kişiler bu yeni Resident Evil oyununu herkesten önce deneme şansı bulacaklar.

Capcom son dönemde çıkarttığı oyunları ile uzun zamandır olumsuz yönde aldığı eleştirileri artık olumluya çevirdi. Resident Evil 7: Biohazard, Monster Hunter: World, Devil May Cry 5 ve Resident Evil 2 (2019) derken hem Japon oyun devi hem de oyuncular açısından her şey yolunda gidiyor. Sanırız bu durumun bozulmamasını sağlamak için elinden geleni ardına koymayacaktır, ki son gelen haber de bunun bir teminatı oldu.

Beklentileri karşılayan bir Resident Evil oyunu ile oyuncuların karşısına çıkmak isteyen Capcom, Resident Evil Ambassador programı kapsamındaki bazı hayranlara e-posta göndermiş. Resident Evil hayran sayfası Biohaze tarafından yapılan tercümeye göre gönderilen e-postanın içeriği şöyle:

"Tüm Resident Evil Ambassador'lara,

Resident Evil serisine ilişkin yardımınız için teşekkür ederiz.

Bugün, geliştirilmekte olan bir oyun için test görevlileri aradığımızın haberini veriyoruz!!

Tüm Ambassador'ların geri dönüşlerini geliştirmemize dahil etmeye istekliyoruz, bu nedenle aşağıdaki detayları okuyun ve eğer katılımda bulunmaya istekliyseniz Giriş düğmesine basın."

Şimdi haberin önemli kısmına gelelim. Bu çağrı ne yazık ki sadece Japon oyun severleri kapsıyor. Ayrıca bu Japon oyun severlerin serinin önceki oyunlarından en az bir tanesini oynamış olmak gerekiyor. Bununla birlikte her olumlu geri dönüş yapan davet edilmeyecek. Seçilecek olan Resident Evil hayranları davet edilecek ve bu kişiler 8 - 9 Eylül 2019 tarihinde bir araya gelerek kapalı kapılar ardında yeni Resident Evil oyununu test etme ve deneyimleri doğrultusunda geliştirici ekibe geri dönüş yapacaklar.

Görünen o ki dışarıya herhangi bir sızıntının yaşanmaması için böyle bir karar almış Capcom ama iyi yanından bakacak olursak, geçtiğimiz aylarda sizlerle paylaştığımız haberimizde de aktardığımız üzere yeni Resident Evil oyununun geliştirilmekte olduğu iddiaları nihayete ermiş oldular. Geriye ise tek bir soru kalıyor: Geliştirilmekte olan yeni Resident Evil oyunu Resident Evil: Nemesis (20xx) mi yoksa Resident Evil 8 mi? Belki Resident Evil: Revelations 3 de olabilir. Sizce hangi ihtimal daha kuvvetli ya da hangi Resident Evil oyununu geliştirilme aşamasında olmasını isterdiniz?