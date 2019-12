Capcom, Yeni Resident Evil: Resistance Karakteri Martin'i Tanıttı

Eylül ayı içerisinde duyurulmuş olan Resident Evil: Resistance, Resident Evil 3 (2020) için asimetrik çok oyunculu mod görevi görecek. NeoBards Entertainment tarafından geliştirilmekte olan bu mod, bir grup deneğin Umbrella laboratuvarından yardımlaşarak kaçmaya çalışmasına sahne olacak. Mastermind rolündeki bir kişinin de grubu durdurmaya çalışacağı Resident Evil: Resistance, bizlere oldukça keyifli anlar yaşatacak. Duyuru sonrasında EU PlayStation Blog üzerinden açıklama yapan Üretici Masachika Kawata, ilerleyen zamanlarda yeni karakterlerin de ekleneceğini söylemişti. Resident Evil Twitter hesabı üzerinden yeni bir paylaşım yapan Capcom, Martin Sandwich duyurusunda bulundu.

Martin Sandwich adını duyunca, aklınıza ilk olarak orijinal Resident Evil oyununda Barry karakterinin yaptığı Jill Sandwich esprisi gelmiştir. Çok oyunculu modu oynarken bu tarzda bir espri daha duyar mıyız bilmiyoruz ama görünüşe göre Martin, en az diğer karakterler kadar hayat kurtarıcı bir rolde olacakmış gibi görünüyor.

İlgili Twitter paylaşımında bu karakter hakkında paylaşılan detaylara bakılırsa, Martin Sandwich yetenekli bir mühendis ve teknisyen. Düşmanları yavaşlatmak veya sersemletmek için tuzaklar kurabiliyor. Okul çağında olduğundan şüphemizin olmadığı bir karaktere göre bu muazzam bir durum demek yerinde olur.

Şu anlık herhangi bir oynanış videosu yayınlanmış değil ama ilerleyen zamanlarda yayınlanacağını tahmin ediyoruz.

Meet Martin Sandwich, one of the Survivors in Resident Evil Resistance, a 4v1 asymmetrical multiplayer game included with Resident Evil 3.



A skilled engineer and mechanic, Martin can create traps to slow down or stun enemies. #RE3 pic.twitter.com/89a7hsC1bE