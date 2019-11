Capcom, Yeniden Yapım Resident Evil 3'ü 2020'de Satışa Sunabilir

Resident Evil 2 (2019) sonrasında Resident Evil 3: Nemesis oyununun da bir yeniden yapım versiyonuyla karşımıza çıkacağına dair fazlaca söylenti ve iddia ile karşılaşmıştık. Capcom şu an için bu söylentilere cevap vermiyor. Muhtemelen oyunun geliştirildiğine dair videolu bir açıklama veya resmi duyuru ile cevap verecektir diye tahmin ediyoruz. Öte yandan, yakın bir zaman önce ortaya yeni bir söylenti daha çıktı. Yeniden yapım Resident Evil 3: Nemesis ile beklediğimizden erken buluşabiliriz.

Youtube kanalı Spawn Wave, yeniden yapım Resident Evil 3: Nemesis oyununun Capcom tarafından aktif olarak geliştirilme aşamasında olduğunu ve 2020 yılında satışa sunulacağını rapor etti. Birden fazla kaynağın kendilerine yaptıklarıkları bilgi aktarımı neticesinde, Eurogamer ve Video Games Chronicles siteleri de bu raporu teyit ediyorlar. Bahsi geçen kaynaklara göre oyun bir süredir geliştirilme aşamasındaymış ve hem mevcut nesilde hem de yeni nesilde satışa sunulacakmış.

Spawn Wave kanalının FromSoftware stüdyosunun geliştirmekte olduğu Elden Ring oyununu resmi duyurusundan önce rapor ettiğini hesaba katacak olursak, yeniden yapım Resident Evil 3: Nemesis için bir parça heyecanlanmaktan zarar geleceğini sanmıyoruz. Kaldı ki Ocak ayında Game Watch tarafından yapılan söyleşide konuşan Yoshiaki Hirabayashi, hayranların seslerini duyurmaları gerektiğini dile getirmişti. Resident Evil 2 (2019) oyununun satış rakamları ile sesimizi yeteri kadar duyurmuş olduğumuzdan eminiz.

Şu anlık bunun dışında yeni bir gelişme yaşanmış değil. Önümüzde de heyecanla beklediğimiz bir The Game Awards 2019 var. Bakalım Capcom bu şovda bir şeyler gösterecek mi? En azından From Software stüdyosunun Sekiro: Shadows Die Twice için yaptığını yapıp, küçük bir işaret verse dahi olur. Hoş olmaz mı?