Capcom, Yeniden Yapım Resident Evil 3'ün Tanıtımına Başlamış Olabilir

Japon oyun yayıncısı Capcom, yeniden yapım Resident Evil 3: Nemesis için tanıtımlara başlamış gibi görünüyor. Steam Sonbahar İndirimleri için hazırlanan tanıtım görseli bir şeye işaretse tabii ki.

Şu anda Steam üzerinde devam etmekte olan Sonbahar İndirimleri var. Bugün TSİ 21:00 sıralarında sona erecek olan kampanyada, birçok ünlü yayıncının oyunları makul fiyatlara satılıyor. Capcom da bu kampanyaya Monster Hunter: World ve Devil May Cry serisine ek olarak Resident Evil oyunları ile katılmıştı.

Japon oyun yayıncısı, oyuncuları Resident Evil oyunları açısıdan teşvik etmek için Facebook sayfası üzerinden özel hazırlanmış bir tanıtım görseli paylaştı. Görsel bir film afişi tadında hazırlanmış ve gerçekten de cezbedici olmuş. Aynı zamanda da heyecan verici olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunun nedeni ise iki farklı detayda saklı.

Bahsi geçen görselde görebileceğiniz üzere halihazırdaki Resident Evil 0, Resident Evil Remake, Resident Evil 4 ve Resident Evil 6 oyunlarının HD Remaster versiyonlarından ve Resident Evil 2 (2019) oyunundan kilit karakterleri görüyoruz. İşin ilginç yanı ise Jill Valentine ve Nemesis ikilisinin de bu görsel de yer alıyor olmaları ama Resident Evil 3: Nemesis oyununun orijinalindeki modellemelerinden farklılar.

Bildiğiniz gibi Capcom'un bu ayın sonlarına doğru düzenlenecek olan Jump Festa 2020 etkinliğinde dört oyununu oynanabilir olarak katılımcıların beğenisine sunacağını öğrenmiştik. Bu oyunlardan ikisi belliyken diğer ikisi gizemini korumaya devam ediyor. Jump Fiesta 2020 öncesinde de The Game Awards 2019 şovu olacak. Sizce Capcom, The Game Awards 2019 şovunda yapacağı olası yeniden yapım Resident Evil 3: Nemesis duyurusunun sinyalini bu tanıtım görseli ile vermiş olabilir mi?