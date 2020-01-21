Capella Space, Yeni Uydu Tasarımını Tanıttı

Uydu ve Dünya gözleminin başlangıcı sayılan Capella Space, uydu teknolojisi için 0,5 metrenin altında ayrıntı sağlayabilen, yüksek çözünürlüklü görüntüleme sağlamak için mevcut uydu donanım platformunu geliştiren yeni bir tasarım ortaya koydu.

Bu yeni tasarım için yüksek çözünürlüklü Dünya görüntülemenin, gerçek zamanlı kontrolü deniyor. “Sequoia” kod adlı yeni uydu, daha önceki uyduların yaptığı gibi gerçek zamanlı görevler sunabilecek.

Capella Space’in bünyesinde bulunan uydular, sentetik diyafram radarı (kısaca SAR) görüntüleme uyduları olarak biliniyor. SAR uyduları, gökyüzü bulutla kaplıyken ya da gece karanlığında bile 2D görüntü sağlayabilme özelliğine sahipler. SAR uydularının görüntüleme çözünürlüğü, Capella’ nın yeni tasarım uydusunun sağlayabileceği 0,5 metrelik aralıktan çok daha yüksek. Ancak bu tür bir performansı küçük uydulardan elde etmek oldukça zor. Yeni tasarım olan Sequoia uydusu bu performansı gösterebilecek nitelikte.

Çok Daha Fazla Veri Aktarma İmkanı

Capella yetkilileri, yeni uydu tasarımının, müşterilerin geri bildirimleri sonucu geliştirildiğini belirtiyor. Yeni tasarım uydu, daha hızlı şarj ve daha hızlı geri dönüşüm için geliştirilmiş güneş enerjisi dizisi gibi teknolojileri içeriyor.

Sequoia, bir seferde daha uzun uzamalar için görüntü elde etmesini sağlayacak çok daha iyi termikler, müşteri ihtiyaçlarına yanıt olarak hedefleri daha hızlı değiştirebileceği anlamına gelen çok daha çevik bir hedefleme dizisi ve daha yüksek bir bant genişliğine sahip.

Bütün bu özelliklerle Sequoia, yörünge geçişi başına, kendi sınıfındaki başka bir ticari şirketin SAR sistemlerinden daha fazla veri aktarabilir nitelikte. Mart ayında başlaması planlanan Capella’ nın yeni tasarım uyduları, müşterilere talepleri üzerine istedikleri alanda görüntüleme alma imkanı sunacak.