Captain Marvel 2 Hakkında Heyecan Verici Açıklama!

Disney tarafından yapılan açıklamaya göre Captain Marvel 2 için hazırlıklar başladı. İşte bilinen tüm detaylar!

Captain Marvel 2 Geliyor

Eğer Captain Marvel'ı severek izlediyseniz sizin için bazı iyi haberlerimiz var. Disney'in senaryo tarafında Megan McDonnell ile anlaşmasının ardından yeni film ile ilgili bazı yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Bildiğiniz üzere ilk film 1990 yıllarında geçiyordu. Buna karşın yeni film modern zamana geçiş yapacak ve günümüz tarih örgüsü üzerinden işleyen bir hikayeye sahip olacak. Ancak oyuncular, olay örgüsü ya da diğer kadro açısından herhangi bir detay şu aşamada açıklanmadı. Disney, yaptığı açıklamada yeni filmin 2022 yılında vizyona girmesini beklediklerini belirtti.

Captain Marvel vizyona çıkışı ile birlikte başarılı bir imaj yakalamış ve dünya genelinde 1,1 milyar dolar civarında hasılat elde etmişti. Yeni filmin üç sene sonra vizyona çıkması ile birlikte daha başarılı sonuçlar bekleyebiliriz.

Yine de bazı sorunlar var. Şu an için bilindiği kadarıyla mevcut filmin yönetmen kadrosu ikinci filmde yer almayacak. Bu noktada çalışmalara başlayan Marvel, projeye başkanlık edecek bir kadın film yapımcısı arıyor. Stüdyonun bunda çok fazla zorluk çekmeyeceğini düşünebiliriz.