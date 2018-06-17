Captain Marvel Bir Türk’e Emanet

Marvel'ın ilk kadın süper kahraman filmi olan Captain Marvel, seyircileri 90'lı yıllara kadar götürecek. Bu yeni film ABD Hava Kuvvetleri'nde bir güvenlik şefi olan Carol Danvers’ın, hikayesine odaklanacak. Denvers, Kree teknolojisini içeren bir patlamadan sonra özel güçler kazanarak Marvel Evreni'nin en güçlüsü olacak.

"Gizli Dünya" filmindeki performansıyla Oscar ödülüne layık görülen Brie Larson'ın başrolünü üstlendiği bu filmin müziklerini ise Besteci Pınar Toprak yapacak. 2019’da vizyona girecek olan “Captain Marvel” filminin müzikleri için Toprak, Marvel ile anlaştığını duyurdu.

Kadın senaristlerin yazdığı ilk kadın süper kahraman filmi olma özelliği taşıyan “Captain Marvel”, Marvel’ın sinematik evreni için bir ilki daha hayata geçirerek ve ilk kez bir kadın besteciyle çalışacak. Toprak, daha önce Superman’in aile geçmişini konu eden “Krypton”un ve “Fortnite” oyununlarının müziklerini de bestelemişti.

Toprak, Instagram üzerinden yaptığı bir açıklamada, “Sonunda bunu duyuracağım için çok heyecanlıyım. ‘Captain Marvel’ın müziklerini yapacağım. Marvel Evreni’nin bir parçası olmak benim için inanılmaz bir onur olacak. Aklımdan çok şey geçiyor. Ancak en önemlisi minnettarlık” diyerek, kendisine yardımcı olan herkese sosyal medyadan teşekkür etti.

“Captain Marvel”ın yönetmenliğini Anna Boden ve Ryan Fleck birlikte üstlenecekler.