Captain Marvel, Daha İlk Günden Gişeleri Altüst Etti!

Marvel’ın merakla beklenen yeni filmi Captain Marvel, beyaz perdedeki yolculuğuna bugün itibarıyla başladı. Başrolünde Oscar’lı aktris Brie Larson’ın olduğu film, ABD’deki ilk gününde 24 milyon dolar gişe hasılatı elde etti.

Marvel Sinematik Evreni’nin ilk kadın süper kahramanı olan Captain Marvel, yılın gişe rekortmeni yapımlarından bir tanesi olacağını daha ilk günden herkese gösterdi.

ABD’nin en iyi günlük gişe performanslarından bir tanesine imza atan film, vizyona girdiği ilk gün 24 milyon dolar kazandı. Hunger Games, Avengers, Suicide Squad ve Wonder Woman gibi profili yüksek yapımları geride bırakan Captain Marvel, beklentilerin de üstüne çıktı.

Brie Larson’ın başrolde olduğu film, geçtiğimiz yıl vizyona giren Black Panther (25.2 milyon dolar) ve Mayıs 2016’da izleyicilerle buluşan Captain America: Civil War’ın (25 milyon dolar) ise hemen altında.

Mart ayı rekoru ise DC imzalı Batman v Superman ’e ait. 2016 yılında vizyona giren film, ilk gününde 27,7 milyon dolar gişe hasılatı elde etmişti.

Captain Marvel’ın vizyondaki ilk gününde gösterdiği bu görkemli performans, bizlere haftasonunda ne kadar gişe hasılatı toplayabileceği konusunda iyi bir ipucu veriyor. Beklentiler, Anna Boden-Ryan Fleck'in yönettiği filmin 155 milyon dolarla haftayı kapatacağı yönünde.

Filmin oyuncu kadrosunda Brie Larson, Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Djimon Hounsou, Lee Pace, Lashana Lynch, Gemma Chan, Rune Temte, Algenis Perez Soto, Mckenna Grace, Annette Bening, Clark Gregg ve Jude Law. gibi isimler yer alıyor.

Captain Marvel, solo filmi ile izleyicilerin karşısına çıktıktan hemen sonra macerasına 26 Nisan'da vizyona girecek olan Avengers: Endgame’de devam edecek.

Captain Marvel Fragmanı



