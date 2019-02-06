Captain Marvel, Disney +’ta Yayınlanacak İlk Film Olacak

Marvel’ın ilk kadın süper kahraman filmi Captain Marvel, Disney’in yakın zamanda başlatacağı yeni yayın platformu Disney +’ta yayınlanacak.

Daha önce yaptığımız haberlerde, Marvel’ın çatı şirketi Disney’in kendi yayın platformunu kuracağını sizlerle paylaşmıştık. Bu nedenle Netflix ile içerik anlaşmasını yenilemeyen şirket, elindeki bütün orijinal dizi ve filmleri yalnızca kendi hizmeti üzerinden servis edecek.

Disney + adındaki yayın platformunun, 2019 yılı içerisinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Marvel ve Star Wars evrenindeki karakterlere odaklanan birden fazla dizi projesi üzerinde çalışan stüdyo, hizmetinde yayınlayacağı ilk filmi belirledi: Captain Marvel.

Disney Başkanı Bob Iger da, Brie Larson’lu yeni Marvel filminin Disney + platformunda boy gösteceğini doğruladı.

Şirketin Mali İşler Müdürü (CFO) Christine McCarthy, Netflix başta olmak üzere diğer yayın hizmetleriyle iptal edilen lisans anlaşmalarının Disney’e yaklaşık 150 milyon dolar mal olabileceğini belirtti; ancak Iger söz konusu rakamın gelecekteki planlamalar çerçevesinde kabul edilebilir bir kayıp olduğunu söylüyor.

Disney, güçlü bir platform oluşturup sunabilmek için rüştünü ispat etmiş projelerin spin-off’larına yöneliyor. Zira şirketin güvenli liman olarak gördüğü Marvel ve Lucasfilm imzalı yapımlar, Disney +’ın kemik bir izleyici kitlesi yaratması adına önemli bir adım olacaktır.

ABD’li medya devinin yeni yayın hizmetini ne zaman lanse edeceği henüz belli değil, ancak şirket 11 Nisan’da Disney + platformunun büyük bir demosunu göstermeyi planlıyor.

Bahsi geçmişken Captain Marvel'ın fragmanını da şuraya bırakalım. Başrolünde Oscarlı aktris Brie Larson'ı izleyeceğimiz film, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde vizyona girecek.