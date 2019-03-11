Captain Marvel, Dünya Çapında Açılışı 455 Milyon Dolar ile Yaptı!

Başrolünde Oscarlı aktris Brie Larson’ı izlediğimiz Captain Marvel, film tarihinin en büyük açılışlarından bir tanesine imza attı. Marvel’ın ilk kadın süper kahraman filmi, ilk hafta sonunda dünya çapında 455 milyon dolar gişe hasılatı elde etti.

2008 yılında Iron Man ile izleyicilerine merhaba diyen Marvel Sinematik Evreni, geride bıraktığımız hafta sonu vizyona giren Captain Marvel ile yeni bir dönemin kapısını araladı.

Brie Larson’ın hayat verdiği Captain Marvel, Marvel’ın ilk kadın süper kahramanı olmanın yanında, evrenin en güçlü karakteri olarak da biliniyor. Serüvenin ikinci perdesinde bayrağı taşıyacak karakterlerin başında gelen Captain Marvel, beyaz perdedeki macerasına en az atomik güçleri kadar etkileyici başladı.

2019’un en merak edilen yapımlarından birisi olan Captain Marvel, ABD’de 153 milyon dolar, uluslararası pazarda 302 milyon dolar olmak üzere toplam 455 milyon dolar gişe hasılatı toplayarak tarihin en görkemli açılışlarından bir tanesi imza attı. Avengers: Infinity War'dan sonra bir çizgi roman filmi için en yüksek açılışı gerçekleştiren Captain Marvel, tüm zamanlarda ise beşinci sıraya yerleşti.

Captain Marvel’ın en başarılı olduğu ülkelerden bir tanesi de Çin oldu. Uzakdoğu ülkesindeki açılışını 89 milyon dolar ile yapan film, Avengers: Infinity War ve Captain America: Civil War’dan sonra en iyi açılış performansını gösteren süper kahraman filmi oldu.

Anna Boden ve Ryan Fleck'in yönettiği filmin oyuncu kadrosunda, Brie Larson, Samuel L. Jackson, Jude Law ve Annette Bening gibi isimler yer alıyor.

Captain Marvel, solo filmi ile izleyicilerin karşısına çıktıktan sonra macerasına 26 Nisan'da vizyona girecek olan Avengers: Endgame’de devam edecek.