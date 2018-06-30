Captain Marvel Filminden Görseller Sızdı

Marvel evreninin en güçlü kahramanlarından birisi olan Captain Marvel'in filminden görseller sızdırıldı. Sızdırılan konsept görüntüler film hakkında ufak bilgiler edinmemize imkan sağlıyor.

Gişe rekorları kıran Avengers: Infinity War ile birlikte Marvel evreni büyük değişimlere uğradı. Thanos istediğini aldı ve birçok karakter hayatını kaybetti. Filmin sonunda Captain Marvel'ın sembolünü görmüştük. Infinity War'daki bu sahneden sonra bütün gözler Captain Marvel'a çevrildi. Marvel'in en güçlü kadın süper kahramanı olan Captain Marvel'ın Avengers 4'ten önce solo filminin geleceği zaten duyurulmuştu.

Captain Marvel filmine gözler bu kadar çevrilmişken film hakkında sızıntılar gelmeye başladı. Yapılan sızıntıyla filmin görselleri ortaya çıktı. Konsept görüntüler olduğu küçük sızıntı sayesinde film hakkında ufak ipuçlarına erişmiş olduk.

Captain Marvel 'ın sızdırılan görsellerde gözümüze ilk olarak Nick Fury çarpıyor. Avengers: Infinity War'da hayatını kaybeden karakterimiz bu filmde oldukça genç bir şekilde karşımızda olacak. Nick Fury'i iki gözü de sağlam bir şekilde görme şansı yakacağız.