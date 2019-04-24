Captain Marvel’ı 116 Kez İzleyen Adam Guinness Rekoru Kırdı

Marvel Sinematik Evreni’nin ilk kadın süper kahraman filmi ünvanına sahip olan Captain Marvel, şu ana kadar dünya çapında 1 milyar doların üzerinde gişe hasılatı elde etti. Görünen o ki, bu miktarın bir kısmı sadece tek bir kişiye ait. Captain Marvel’ı toplamda 116 kez izleyen adamla tanışın: Steve Ruppel

Başrolünde Oscarlı aktris Brie Larson’ı izlediğimiz Captain Marvel, beyaz perdedeki macerasına 26 Nisan başlamıştı.

Geride bıraktığımız haftasonu küresel çapta 1,089 milyar dolarlık hasılata ulaşan film, Christopher Nolan’ın efsanevi Batman serisinin son halkası The Dark Knight Rises’ı geride bırakarak, tüm zamanların en çok hasılat toplayan 25. filmi olmayı başardı.

Görkemli yolculuğuna durdurak vermeden devam eden Captain Marvel, çok ilginç bir rekora sahne oldu. ABD’nin eyaletlerinden Wisconsin’de yaşayan Steve Ruppel isimli bir adam, Captain Marvel’ı toplamda 116 kez izleyerek Guinness Dünya Rekorlar Kitabı’na girmeye hak kazandı.

Yerel haber kanalı WSAW ile konuşan Ruppel, “Şimdiye dek yaptığım en çılgınca şeydi. İmkansız olduğunu düşündüm. Rekor kırdığımı bile bilmiyordum. İhtiyacım olan zamanı yaratmak için işten ayrılmak zorunda kaldım” ifadelerini kullandı.

Bir önceki rekor olan 104 izlemeyi geçtiğini kanıtlamak için sinemaya gittiği her anı fotoğraflayan ve aldığı biletleri saklayan Ruppel, sonunda amacına ulaştı.

“Süper kahraman filmlerini seviyorum ve bu da oldukça iyi bir seçimdi” diyen Amerikalı adam, Guinness Dünya Rekorlar Kitabı’na girdiği için çok mutlu olduğunu söyledi.