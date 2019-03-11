Captain Marvel'ı İzleyenlerin Aklını Kurcalayan O Soru

Captain Marvel, uzun ve meraklı bir bekleyişin ardından nihayet geçtiğimiz hafta vizyona girdi. Hem de ne girmek! Başrolünde Oscar’lı aktris Brie Larson’ın olduğu film, daha ilk hafta sonunda küresel çapta 500 milyon dolar barajına merdiven dayadı bile.

Bilenler olacaktır; 2008 yılında başlayan Marvel Sinematik Evreni, Avengers: Endgame ile üçüncü evreyi resmen tamamlayacak. Kozmik bir boyuta doğru büyük bir adım attığımız Captain Marvel ise dördüncü evrenin en kilit karakterlerinden biri olacak.

Henüz izlemeyenler için Captain Marvel ile ilgili bir şey paylaşmamak doğru olacaktır; ancak filmle ilgili temel bir soru işaretini masaya yatırmak sanırım spoiler olmaz.

Salondan çıkan Marvel hayranlarını çevreleyen soru işaretlerinden birisi şuydu: Madem Nick Fury’nin Carol gibi atomik güçleri olan bir arkadaşı vardı, neden onu Manhattan Savaşı sırasında veya Ultron ortaya çıktığında çağırmadı?

Marvel Studios Başkanı Kevin Feige

Marvel Studios Başkanı Kevin Feige’ın bu soruya verecek bir cevabı var. Slash Film ’den Peter Sciretta’ya konuşan Feige, “Nick Fury'nin ilk Avengers filminde veya daha öncesinde Carol'ı çağırıp çağırmadığını kesin olarak bilmiyoruz, oraları hiç izlemedik" dedi.

İşte Feige ile Sciretta arasında yaşanan o diyalog:

Sciretta: "Marvel filmlerindeki hatayı bulmaya yönelik bir sorum var. Sana sormam gerek"

Feige: "Hazırım"

Sciretta: "Ve muhtemelen bunun için bir cevabınız olduğunu da biliyorum. Nick Fury neden çağrı cihazını Infinity War'a kadar kullanmadı? Çünkü gökyüzünde kocaman bir delik açıldı ve uzaylılar New York’a saldırdı"

Feige: "İki şey söyleyebilirim. Birincisi, acil bir durum olması gerektiğini söylüyor. Değil mi?"

Sciretta: "Olay sadece bir şehri tehdit ettiği için kullanmamış olabilir, evet"

Feige: "Söyleyeceğim ikinci şey, onunla daha önce iletişime geçmediğini nereden biliyorsun? Nick Fury'nin ilk Avengers filminde veya daha öncesinde Carol'ı çağırıp çağırmadığını kesin olarak bilmiyoruz, oraları hiç izlemedik"

Feige ve tabii ki Russo Biraderler, bu sorunun cevabını 26 Nisan’da vizyona girecek olan Avengers: Endgame’de vereceklerdir; ancak o zamana kadar komplo teorileri havada uçuşmaya devam edecek gibi görünüyor.

Sizce Fury, Captain Marvel'a ulaşmak için özel bir cihazı olmasına rağmen, neden evrenin yarısı toz olana kadar bekledi? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın!