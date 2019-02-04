Captain Marvel’ın Yeni Fragmanı Yayınlandı

Marvel Studios, başrolünde Oscarlı aktris Brie Larson’ı izleyeceğimiz Captain Marvel’dan yeni bir fragman paylaştı.

ABD’yi kasıp kavuran Super Bowl fırtınası, Marvel hayranlarına yaradı. Amerikan Ulusal Futbol Ligi (NFL) finali sırasında yılın iddialı filmlerinden Captain Marvel’dan yepyeni bir fragman geldi.

Brie Larson’ın hayat vereceği Carol Danvers / Captain Marvel karakteri, 11 yıllık Marvel Sinematik Evreni’nin ilk kadın süper kahramanı olması sebebiyle ayrı bir öneme sahip. Marvel evreni, 2008 yılında Iron Man ile başlayan sinematik evrenin ilk bölümünü Avengers: Endgame ile kapatacak ve yeni bir maceranın startını verecek. Captain Marvel ise bu geçişte köprü görevi görecek.

Captain Marvel’dan gelen fragman, tıpkı Endgame’in yeni teaser'ı gibi yalnızca 30 saniye uzunluğunda. Yeni teaser, izlediğimiz önceki üç fragmandan pek de farklı olmamasına rağmen, bazı yeni sahneler barındırıyor.

Captain Marvel, bizleri Marvel evreninde gördüğümüz tüm olaylardan önceye, 1990’lı yıllara götürecek. bir kaza sonunda uzaylı Kree ırkı tarafından yapılan bir makinenin bilinmeyen enerjisinin etkisi altında kalan Danvers, insanüstü güçler kazanır ve evrenin en güçlü kahramanlarından biri haline gelir. İki uzaylı ırkı arasındaki bir galaktik savaş Dünya'ya ulaşırken, Danvers oluşturduğu küçük bir grupla gezegeni kurtarmaya çalışır.

Filmde Larson’ın yanı sıra, Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Djimon Hounsou, Lee Pace, Lashana Lynch, Gemma Chan, Rune Temte, Algenis Perez Soto, Mckenna Grace, Annette Bening, Clark Gregg ve Jude Law. gibi isimler de bulunuyor.

Captain Marvel’ın yönetmen koltuğunda Anna Boden ve Ryan Fleck ikilisi oturuyor. Filmin müziğini ve bestesini ise Türk müzisyen Pınar Toprak yapıyor.

Captain Marvel, 8 Mart 2019 Dünya Kadınlar Günü’nde vizyona girecek.