Yayıncı Bandai Namco Entertainment ve geliştirici Tamsoft Corporation tarafından futbol oyunu türündeki Captain Tsubasa: Rise of New Champions çıkış fragmanı yayımlandı. Tsubasa hayranları tarafından merakla beklenen video oyunu ile ilgili detaylar haberimizde.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions Çıkış Fragmanı Neler Sunuyor?

Yayıncı Bandai Namco Entertainment ve geliştirici Tamsoft Corporation, tüm dünyada çok popüler olan manga ve anime serisi Captain Tsubasa'nın video oyununu 2020 yılının Ocak ayında duyurmuştu. Duyurunun hemen ardından çok sayıda oyuncu tarafından merakla beklenen video oyununun çıkış fragmanı yayımlandı.

Tamsoft Corporation tarafından geliştirilen Captain Tsubasa video oyununun grafikleri anime tarzına benzeyecek. Çıkış fragmanında yer alan görüntülere göre oyunda çok başarılı efektler bulunacak. Hızlı bir oynanışa sahip olacağı belirten Tsubasa oyununda her karakterin kendine has oynayış tarzı olacak. Karakterlerin oynayış tarzlarının detaylı olarak hazırlandığı belirtildi.

Bandai Namco'nun futbol oyununu ön sipariş veren oyuncular Open Sky Uniform Set, Hawk Uniform Set, Tsubassa's Challenge Ball to Wakabayashi, All-Japan Junior Youth Uniform, Meiwa FC Uniform, Shutetsu Uniform ve iki gol performansına sahip olabilecek. Futbol oyununda çevrim içi ve hikaye modları bulunacak. Ayrıca oyunda kendi futbolcunuzu oluşturup mücadele edebileceksiniz.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions, 28 Ağustos tarihinde PC, PlayStation 4 ve Nintendo Switch platformlarına çıkışını gerçekleştirecek. Futbol oyununun PC sürümü Steam'de yer alıyor. Video oyununun çıkış fragmanını aşağıda yer alan oynatıcıdan izleyebilirsiniz.