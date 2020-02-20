Captain Tsubasa: Rise of New Champions'ın Yeni Fragmanı Yayınlandı

Bandai Namco Entertainment ve Tamsoft, Captain Tsubasa: Rise of New Champions oyununun hikaye moduyla ilgili yeni detayları paylaştılar. Ayrıca karakterler ile ilgili yeni bir fragman da yayınlandı.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions, Ocak ayı içerisinde duyurulmuştu. Popüler manga ve anime serilerine dayandırılarak geliştirilmekte olan oyunda bildiğiniz gibi hikaye modu da bulunacak. Verilen detaylara bakılırsa, Tsubasa Episode adındaki bu mod, simgesel Tsubasa Ozora hikayesini yeniden yaşamanıza olanak tanıyacak. National Middle School Tournament'ın bütünü bulunacak ve orijinalindeki en sanatsal maçların bir kısımını ekranınıza taşıyacak. Bu bağlamda Tachibana kardeşler, Hikaru Matsuyama, Kojiro Hyuga ve daha birçok Tsubasa rakibini oyunda görebileceksiniz.

Öte yandan, yayınlanan yeni fragmanda ise Shun Nitta, Tachibana kardeşler, Hiroshi Jito, Mitsuru Sano, Hikaru Matsuyama ve Kojiro Hyuga karakterleri görülebiliyor. Keyifli seyirler dilerim.

Oyunda hikaye modunun dışında Versus ve Online Versus modları da bulunacak. Öte yandan, eğer Captain Tsubasa: Rise of New Champions oyununun oynanış detaylarına dair bilgi sahibi olmak veya hatırlamak isterseniz, buraya tıklayabilirsiniz.