Captain Tsubasa: Rise of New Champions Oynanış Detayları ve Videoları

Bir önceki Captain Tsubasa oyunundan on yıl sonra, yenisi geçtiğimiz günlerde Captain Tsubasa: Rise of New Champions adıyla duyurulmuştu. Tamsoft tarafından geliştirilmekte olan yeni oyun, anime ve manga serilerine dayandırılarak geliştiriliyor. Bilindik animasyon görselliği ve seri oynanışı ile özüne sadık bir futbol oyunu deneyimi yaşatacak olan Captain Tsubasa: Rise of New Champions, şimdilik PlayStation 4, PC (Steam) ve Switch için satışa sunulacak. Hikaye, Versus ve Online Versus olmak üzere üç farklı modun bulunacağı oyun için bugün yeni detaylar ortaya çıktı. Resmi sayfa üzerinden paylaşılan detaylar, oynanışa dair merak edilenleri ortaya çıkartıyor.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions oyununda her bir karakter için Spirit Gauge çubuğu olacak. Bu çubuk, karakterinize depar attırdığınızda veya özel hareketleri etkinleştirdiğinizde tükeniyor. Oyundaki özel hareketler gol(ler) atmaktan çalım veya engellemeye kadar çeşitlilik gösteriyor.

Bandai Namco Entertainment tarafından yapılan duyuruda paylaşılan detaylardan bir tanesi, her bir oyuncunun eşsiz olacağı yönündeydi. Bu noktada, özel yetenekler devreye giriyor ve bu özel yetenekler de karakterin niteliklerini, Spirit seviyesini ve skora bağlı olarak etkin olma durumunu etkiliyor. Haliyle zafere giden yolda, hangi karakteri ne zaman kullanacağınız ise sizin stratejinize bağlı.

Herhangi bir maçta yapacağınız bazı eylemler, takımınızın moralini yükselten eylemler olacaklar. Mesela rakibinizi çalım atarak geçmek gibi. Bu tarz hareketler takımınızın ortak ölçerini de yükseltecek ve azami seviyeye ulaştığında oyunculara V Zone özelliğini aktif hale getirme imkanı sunacak. V Zone etkisini gösterdiğinde ise Spirit ve Kick Gauge dolum hızı belirli bir süreliğine artacak. Ayrıca bu özelliğin her bir futbolcuya ek özel efekt verebileceği de söyleniyor.

Bandai Namco Entertainment tarafından paylaşılan detayların devamında, çalım konusuna da değinilmiş. Rakiplerini çevik hareketlerin yanı sıra Dash Dribbles ve Dribble Moves ile geçebilmeniz mümkün oluyor. Eğer rakibinizi başarılı bir şekilde geride ekarte ederseniz, Spirit Gauge ve Shot Gauge daha çabuk doluyor ve bu da daha seri bir şekilde kuvvetli bir vuruş yapabilmenize olanak tanıyor. Shot Gauge sonuna kadar dolduğunda oldukça kuvvetli bir Shot Move hareketi gerçekleştirebiliyorsunuz. Bazı karakterler ise Super Shot Move adıyla çok daha kuvvetli vuruşlar gerçekleştirebiliyorlar.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions oyunundan kaleciler için ayrı bir enerji ölçeri olacak. Bu ölçer çekilen şutlar ile kademeli olarak azalacak. Tamamıyla tükenmesi ise daha kolay gol atabileceğiniz anlamına geliyor ama şöyle de bir şey var ki, bazı karakterler V Zone ölçerini kullanarak Super Saves hareketi yapabilecekler. Bu da bir şutun başarılı bir şekilde kurtarılması anlamına gelecek. Öte yandan, karakteriniz eğer rakibinizin çektiği şut ile kale arasındaysa otomatik olarak Block Move hareketini yapabilecekler. Hareketin başarılı olması durumunda da kalecinizin enerji ölçerinden de tasarruf etmiş olacaksınız.

Maç sırasında animasyon serisinde gördüğünüz gibi havaya zıplayarak da vuruşlar yapabileceksiniz. Bu vuruşlar, uygun fırsat geldiğinde iki oyuncunun ortak çalışmasıyla da gerçekleştirilebilecek. İşin güzel yanı ise yine bulunduğunuz noktaya bağlı olarak birçok farklı açıdan kaleyi yoklayabileceksiniz.

Son olarak, kısa paslar ile kaleye yönelebilirsiniz ama bazı karakterler ölçerlerini doldurarak Long Pass Moves ile uzun paslar atabilecekler. Bu noktada, eğer uzun pas attığınız diğer karakterin vuruş ölçeri sonuna kadar dolmuşsa ve kaleyi net bir şekilde görebiliyorsanız doğrudan şut çekebileceksiniz. Oyunda ayrıca Collaborative Pass Moves var. Bu sayede de rakiplerinizi isabetli paslarla kolayca ekarte edebileceksiniz.

GameSpot, IGN, JeuxActu ve CGInferno tarafından yayınlanan ilk oynanış videolarını aşağıdan izleyebilirsiniz.