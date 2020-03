Captain Tsubasa: Rise of New Champions'ta Karakterinizi Yaratabileceksiniz

Bu sene futbol oyunları açısından zengin bir sene olacak. Senelik olarak çıkan Pro Evolution Soccer ve FIFA serilerine bu defa üçüncü bir oyun eşlik edecek. Efsane Captain Tsubasa, Captain Tsubasa: Rise of New Champions ile geri dönüş yapacak. Henüz çıkış tarihi belli değil ama Bandai Namco Entertainment, yeni detaylar paylaşmaya devam ediyor.

Futbol oyununun Episode "New Hero" adında bir modu bulunacak. Bu modda kendi futbolcunuzu yaratıp, yetenekli takımları ile tanınan prestijli üç okuldan bir tanesine katılımda bulunabileceksiniz. Bu okullar, Japonya genelinde en iyi takım çalışmasının olduğu Furano Middle School of Hokkaido, en üst seviye akademisi olan Toho Academy in Tokyo ve Jun Misugi tarafından yönetilen Musashi Middle School.

Seçiminizi yaptıktan sonraki hedefiniz ise Tsubasa Ozora ekibi olan Nankatsu Middle School'u yenmek ve New Hero League'e katılmak olacak.

New Hero League, ulusal turnuva sonrasında oyuncuların okul takımlarını bırakıp katılımda bulunmayı istedikleri bir turnuva olacak ve esasen Japonya All Star Team için en iyi oyuncuların seçilebilmesi için düzenlenecekti. Heyecan verici hikayelerin, seçtiğiniz takıma bağlı olarak farklı sonuçlar ve favori oyuncularınız ile arkadaşlık kurarak arkadaş derecesini artıracağınız bir deneyim sunacak. Ayrıca belirli bir seviyenin yukarısındaki belirli bir karakter ile bağ kurarak karakteriniz için eşsiz bir yetenek ve özel hareket kazanabileceksiniz.

Tamsoft tarafından PlayStation 4, PC (Steam) ve Switch için geliştirilen Captain Tsubasa, Captain Tsubasa: Rise of New Champions, bu yıl içerisinde satışa sunulacak.